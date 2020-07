Afrika-Tour als Aufbruch in ein neues Leben

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Schwarzenbek. „Ich war ein Schisser“, beschreibt sich Ulli Stirnat heute – fünf Jahre nachdem er mit seiner damaligen Lebensgefährtin Lena Wendt zum Abenteuer ihres Lebens aufgebrochen war: mit dem Landrover von Marokko nach Südafrika. Das war zumindest ihr Plan für die Fahrt, die nur sechs Monate dauern sollte. Letztlich wurden daraus zwei Jahre, und Südafrika erreichten sie trotzdem nicht. Dafür etwas anderes: Die Gewissheit, sich auf die eigenen Fähigkeiten verlassen zu können und das am Ende alles doch gut wird – irgendwie.

Meistbesuchter Film des Kino-Wochenendes

Mittlerweile sind beide seit zwei Jahren zurück und haben ihre Reisevideos dank einer Crowdfundingkampagne im Internet zu der abendfüllenden, zweistündigen Dokumentation „Reiss aus – zwei Menschen, zwei Jahre, ein Traum“ zusammengeschnitten. Als der Film im Februar 2019 im Kino Grimm erstmals gezeigt wurde, war der Andrang schon groß.

Zum Neustart des Kinos nach der Coronapause hat Stirnat den Film Betreiber Frank Grimm als Dankeschön kostenfrei zur Verfügung gestellt und sich selbst bei den drei ausverkauften Aufführungen den Fragen der Zuschauer gestellt. „Es ist der Film, der an diesem Wochenende am besten gelaufen ist“, freut sich Grimm.

Der gebürtige Schwarzenbeker Stirnat hatte bis 2014 als Entwicklungsingenieur bei Medizintechnikhersteller Dräger in Lübeck gearbeitet, Wendt als Fernsehjournalistin für den NDR in Hamburg. Doch irgendetwas fehlte in ihrem Leben. Ende 2014 war Stirnat zusammengebrochen. Diagnose: Burnout und eine mittelschwere Depression.

Mut ist Angst – und ein Schritt

Von der reiseerfahrenen Wendt kam da die Idee, sich auf die Tour durch Afrika zu begeben. „Ich hatte zuvor nur einen Trip durch die USA unternommen“, sagt Stirnat, der die Tour zu Hause organisatorisch vorbereitete und dem angesichts der zahlreichen Meldungen über Kriege, Hunger und Katastrophen durchaus mulmig war. „Mut bedeutet für mich, Angst zu haben und dennoch diesen Schritt zu machen“, sagt der heute 35-Jährige jetzt. Es gehe darum, Ängste zu erkennen und zu akzeptieren: „In 98 Prozent der Fälle stellt sich später heraus, dass sie unbegründet waren.“

Er habe vor der Tour nicht einmal einen Reifen wechseln können, berichtete Stirnat bei der gestrigen Matinee im Kinosaal vor 50 Gästen: Aktuell baut er einen 35 Jahre alten Mercedes-Lkw zum rollenden Zuhause um. Parallel arbeitet er wieder freiberuflich für einen Medizintechnikhersteller, präsentiert seinen Film auf Festivals – das nächste Mal am Sonntag, 12. Juli, um 20 Uhr beim Autokino auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg (www.zeise.de/ProgrammAutokino) – und bereitet ein weiteres Standbein vor: Workshops und Seminare zum Thema „Mut“.

Mut und Angst als zwei Seiten einer Medaille

Im September laden Stirnat und Wendt, die mittlerweile kein Paar mehr sind, zum Workshop in das Seminarzentrum Bewusstseinsräume ein (Am Genesungsheim, liegt zwischen Schwarzenbek und Kollow). „Wir haben im vergangenen Jahr unseren Film vor insgesamt 24.000 Menschen präsentiert und immer kam die Frage: Wie habt ihr das gemacht? Und: Ich würde mich das nicht trauen“, erläutert Stirnat wie die Idee zum Workshop entstanden ist.

Ein erster Termin im April musste wegen der Coronapandemie verschoben werden, jetzt ist das Seminar vom 25. bis 27. September geplant. Kosten für alle drei Tage: 299 Euro. Es können aber auch einzelne Tage gebucht werden (www.reissausderfilm.de).

Ganz so viel Mut brauchte die Fahrt dann aber doch nicht immer: „Wir hatten eine Visa-Karte, mit der man weltweit Bargeld abheben kann. Und Geldautomaten gibt es dort genauso wie bei uns“, antwortete Stirnat auf die Frage einer Zuschauerin, wie sie sich denn in Afrika mit Geld versorgt hätten.

Kalkuliert hatte Stirnat mit 12.500 Euro pro Person und Jahr, tatsächlich reichten 5.500 Euro pro Person völlig aus. „Wenn wir für einen Euro auf dem Markt eingekauft haben, langte das oft für drei Tage“, berichtet Stirnat. Allerdings war dann kein Fleisch dabei: Das sei in Afrika ein Luxusartikel.

Luxus gönnten sich die beiden Reisenden auch: Während Lena Wendt sich ein Surfboard leistete, kaufte sich Stirnat im Apple-Store in Bamako (Mali) ein iPad. Die Reise hat die Sichtweise des 35-Jährigen nachhaltig verändert: „Man kann auch mal Pech haben, aber die Welt ist nicht grundsätzlich schlecht, sondern gut.“

