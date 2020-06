Opernarien vom Vordach des Schwarzenbeker Rathauses

Schwarzenbek. Am Kartoffelstand von Franz Erich Piehl aus Dalldorf rumpeln die Erdfrüchte in die Blechschalen, um abgewogen zu werden. Von gegenüber ziehen Bratwurst- und Pommesdüfte aus dem Imbiss von Doris Schmied herüber. Dazwischen stehen Kultursommer-Intendant Frank Düwel, Kultursommer-Managerin Farina Klose, der Erste Stadtrat Rüdiger Jekubik und Regisseurin Michelle Affolter und schauen gespannt Richtung Rathaus.

Klassische Musik für Wochenmarkt-Gäste

Auf dem Vordach über dem Haupteingang erscheinen hinter dort extra aufgestellten Absperrschranken nach und nach Freja Sandkamm, Pauline Gonthier, Ljuban Zanovic und Tim Maas, Opernsänger und -sängerinnen aus dem Ensemble der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Weil Konzerte unter den Kontakteinschränkungen der Coronazeit nur mit hohem Aufwand und für nur wenige Besucher realisierbar sind, haben Düwel und Klose die „Musik am Wegesrand“ ersonnen. Quasi im Vorbeigehen wird den Menschen in dieser Kultursommer-Saison Hochkultur geboten. In diesem Fall Johannes Brahms (1833-1897) Liebeslieder-Walzer op. 52, den Regisseurin Affolter mit den vier Akteuren in luftiger Höhe als Vögel inszeniert hat.

Inszenierung feiert in Schwarzenbek Premiere

„Es bebet das Gesträuche, gestreift hat es im Fluge ein Vögelein. In gleicher Art erbebet die Seele mir, erschüttert von Liebe, Lust und Leide gedenkt sie dein“ – hat Georg Friedrich Daumer (1800-1875), bekannt auch als Erzieher von Kaspar Hauser, gedichtet. Mehr als 50 Gedichte Daumers hat der gebürtige Hamburger Brahms vertont. „Es geht um die Sehnsucht, sich auf die Ekstase der Liebe einzulassen“, erläutert Affolter. Als Sinnbild dafür dient in ihrer Inszenierung, die am Sonnabend in Schwarzenbek Premiere feierte, das Bild eines Vogels, der losfliegt, am Ende aber doch in den Käfig zurückkehrt.

„Ich wusste von Anfang an, dass wir dieses Stück im öffentlichen Raum aufführen werden“, sagt Affolter. Dass es das Vordach eines Rathauses sein wird, erfuhr die Regisseurin allerdings erst drei Tage vor der Aufführung: „Wir müssen unsere Aufführung immer flexibel anpassen“, so die Regisseurin. Einziges Manko: Klassische Musik erschließt sich nicht jedem, hier wäre eine kurze Einführung sinnvoll gewesen.

Auftritte mit Ordnungsbehörden abgestimmt

Weitere Aufführungen sind am 27. Juni in Ratzeburg und am 4. Juli in Lauenburg geplant. Sie tauchen jedoch nicht mit Spielort und genauer Uhrzeit im Kultursommer-Programm auf, um Menschenansammlungen zu vermeiden. „Unsere Auftritte sind aber immer mit den Ordnungsbehörden vor Ort abgestimmt“, so Intendant Düwel. Den am Sonnabend in der Geesthachter Fußgängerzone geplanten Auftritt des Quartetts hatte Düwel bereits aus Zeitgründen abgesagt. Er wäre angesichts des starken Regens am Ende des zweiten Durchgangs auch gar nicht möglich gewesen.

Der Auftritt wurde zudem von einem Team des NDR gefilmt. Im Rahmen der Reihe „Nordtour“ werden die Opernarien vom Rathausvordach und Impressionen aus weiteren Kultursommer-Ereignissen am kommenden Sonnabend, 20. Juni, um 18 Uhr im NDR-Fernsehen gezeigt. Zu sehen sein wird dann auch „Kan U See The Sky“ von Hanne Lenz-Lauch, die mit Booten des abgesagten Kanuwandertheaters und Alltagsgegenständen auf dem alten Markt eine Installation aufgebaut hatte.

Künstlern fehlt in Coronazeiten Kontakt zum Publikum

Am Ufer des Schaalseekanals hätte auch Sängerin Freja Sandkamm gestanden. Sie war zum dritten Mal für das Kanuwandertheater, bei dem die Zuschauer in diesem Jahr erstmals sogar an zwei Terminen an den am Ufer agierenden Darstellern vorbei gepaddelt wären, eingeplant gewesen. Stattdessen erhielt die gebürtige Dänin das Angebot, bei „Musik am Wegesrand“ mitzuwirken. „Im Moment fällt für uns Künstler vieles aus, deshalb bin ich froh, hier singen zu können“, sagt die Sopranistin, die in Coronazeiten auch schon Internet-Konzerte per Livestream gegeben hat. Das sei schwieriger, weil der Kontakt zu den Menschen fehle: „Für die singen wir ja unsere Musik.“