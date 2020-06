Katze fährt zwei Kilometer im Motorraum mit

Schwarzenbek. An der Feldstraße in Schwarzenbek spielte sich am Dienstagvormittag um 9.50 Uhr eine heikle Rettungsaktion ab: Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbek befreiten eine schwer verletzte Katze aus dem Motorraum eines VW Touran. Etwa zwei Kilometer fuhr der Autofahrer mit dem Tier durch das Stadtgebiet, als das laute Miauen des Tieres bemerkt wurde.

Nachdem die Feuerwehr eintraf, kam eine Rohrkamera zum Einsatz. Letztlich konnte die schwarze Katze zwischen dem Keilriemen und anderen Bauteilen entdeckt werden. Als das erschöpfte Tier befreit werden konnte, bekam es erst einmal etwas Wasser. Danach ging es mit einer Transportbox in die Tierklinik. Zunächst konnte der Halter des Tieres nicht ermittelt werden. Derzeit wird die Katze in der Tierklinik betreut.