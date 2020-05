Sprinter-Rüpel drängt Golf von der Fahrbahn

Talkau. Bereits am Freitag, 22. Mai, war es morgens zu einem Unfall auf der Autobahn 24 in Höhe Basthorst gekommen. Ein Golf-Fahrer war nach einem Überholvorgang von einem weißen Transporter mit Berliner Kennzeichen von der Fahrbahn gedrängt worden. Der Golf-Fahrer wich auf den Standstreifen aus, als der Transporter immer weiter nach rechts ausscherte, kollidierte dort mit einem Leitpfosten und dem Transporter. Warum der 26-jährige Transporter-Fahrer den Golf abdrängte, blieb unklar. An beiden Autos entstand Schaden in Höhe von 13.000 Euro.

Transporter-Rüpel im Konvoi unterwegs?

Jetzt hat die Autobahnpolizei weitere Hinweise aus Mecklenburg-Vorpommern erhalten: Demnach sollen an diesem Freitagmorgen insgesamt vier Transporter (in den Farben weiß, blau, rot und silber) mit Berliner Kennzeichen durch ihre ruppige Fahrweise aufgefallen sein. Die Fahrer, die möglicherweise im Konvoi unterwegs waren, haben in Fahrtrichtung Hamburg andere Verkehrsteilnehmer teils rechts überholt, teils geschnitten und ausgebremst. Wer Hinweise zu den Transportern sowie dem Unfall machen kann, wird gebeten die Autobahnpolizei unter 04156/29 50 zu kontaktieren.