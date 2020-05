Kinostart in Schwarzenbek verzögert sich um fünf Wochen

Schwarzenbek. Kinofans müssen sich doch noch länger gedulden als gedacht: Das Kino Grimm (Hamburger Straße 3) öffnet nicht wie geplant am Donnerstag, 28. Mai, sondern erst fünf Wochen später am 2. Juli. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir wollen nicht Hals über Kopf starten“, sagt Kinochef Frank Grimm, dessen Familie das Lichtspielhaus seit 1950 betreibt.

Die aktuelle Filmsituation und die Umsetzung von Auflagen wegen der Corona-Krise machen ihm zu schaffen. „Derzeit gibt es keine Neuerscheinungen, und den alten Kram aus den Vorjahren wollen wir nicht spielen. Das würde sich vermutlich ohnehin finanziell nicht lohnen“, sagt er. In der kommenden Woche sollen Gespräche mit Filmverleihern geführt werden. „Es liegt in deren Hand, was wir unseren Gästen bald wieder auf unseren Leinwänden zeigen können“, so Frank Grimm weiter.

Spuckschutz ist bestellt, aber noch nicht angekommen

Auch hapert es in dem Schwarzenbeker Kino noch an der Umsetzung der Hygienevorschriften. Zwar gebe es mittlerweile schon Desinfektionsmittel auf den Toiletten, aber es fehle beispielsweise noch der Spuckschutz an der Kasse und der Theke. „Den haben wir schon vor zwei Monaten bestellt, aber er ist derzeit nicht lieferbar“, sagt Grimm, der das Unternehmen 1999 in dritter Generation von seinem Vater Franz übernahm.

Das Problem mit den Filmen kennt auch der Veranstalter des Autokinos in Lauenburg. Das ursprünglich für Pfingsten geplante Kino im Pkw auf dem Parkplatz Schüsselteich fällt aus. Der Grund: Die fehlende Freigabe der Filme durch die Verleihfirmen. Solange es keine Bestätigung gebe, dürfe noch keine Werbung gemacht werden. Die Hoffnung liegt nun auf das Wochenende 19. bis 21. Juni.

KTS in Geesthacht hat seit dem 21. Mai wieder geöffnet

In Geesthacht hat das Kleine Theater Schillerstraße (KTS) bereits seit Christi Himmelfahrt, 21. Mai, wieder geöffnet. Natürlich unter strengen Hygienevorschriften: Es gibt beispielsweise Desinfektionsmittelspender an den Eingängen und auf den Toiletten, eine Maskenpflicht mit Ausnahme auf den Kinoplätzen, Online-Ticketing und die Pflicht, Kontaktdaten zu hinterlassen.

„Die Resonanz ist okay. In vier Tagen kamen rund 100 Leute“, sagt Meike Peemöller. Zur Premiere am Himmelfahrtsnachmittag kamen gerade einmal zwei Zuschauer. Allerdings war es der Geschäftsleitung des KTS wichtig, wieder Gesicht zu zeigen. Neuerscheinungen gibt es auch hier nicht, dafür aber Themenwochen.

In Ratzeburg gibt es ein Autokino auf dem Rathausplatz

Mittlerweile wieder geöffnet hat auch das Burgtheater in Ratzeburg. Auch hier gelten ähnliche Vorschriften. Maximal 50 Personen dürfen in einem Saal Platz nehmen, Teilnehmerlisten sind auszufüllen. Wer doch lieber einen Film in seinem eigenen Auto anschauen möchte, kann aber auch mit seinem Wagen auf dem Rathausplatz in Ratzeburg vorfahren.

Dort wird am heutigen Mittwochabend die deutsche Komödie „Das perfekte Geheimnis“, am Freitag „Nightlife“ und am Donnerstag und Sonnabend „Bohemian Rhapsody“ über Queen-Sänger Freddy Mercury gezeigt. Los geht es um 21.30 Uhr, Einlass ist bereits 90 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf im Internet unter www.norddeutsches-autokino.de .