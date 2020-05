Schäumendes Wasser spült das Trinkwassernetz wieder frei

Schwarzenbek. Zunächst ist es noch klar, dann trübt sich das Wasser im Schauglas immer mehr ein bis es tiefschwarz ist. Bruno Pohl zückt seine Kamera und dokumentiert die Trübung für seinen Auftraggeber – das Schwarzenbeker Wasserwerk. Jedes Jahr werden durch das Reinbeker Unternehmen Pohl & Timm in einem Bezirk der Europastadt die Trinkwasserrohre gespült. Je dunkler das Trinkwasser durch das Ausspülen, insgesamt gibt es drei Trübungsgrade, desto erfolgreicher ist die Reinigung mit dem Druckluftverfahren. Denn am Ende sprudelt wieder klares Wasser aus dem Rohr.

Fließgeschwindigkeit wird mit Druckluft erhöht

Seit gestern sind Pohl&Timm mit vier Fahrzeugen im Stadtgebiet unterwegs: Ein Kompressor auf einem Anhänger erzeugt das Druckluftgemisch. Das Unternehmen setzt dabei auf eine selbst entwickelte Soft-Air-Steuerung, die die Druckluft nicht impulsartig, sondern stufenlos ins Rohrnetz leitet. „Durch die Druckluftzugabe erreicht das Wasser das Acht- bis Neunfache der normalen Fließgeschwindigkeit“, erläutert Bruno Pohl. Zusatzstoffe werden dabei nicht eingesetzt. Pohl: „Unser Firmenmotto ist: Chemie gehört nicht ins Trinkwasser.“

Eisen- und Manganreste werden gelöst

Das mittels Druckluft aufgeschäumte Wasser schießt dann mit bis zu zehn Metern pro Sekunde durch die Leitungen und löst mineralische Ablagerungen an Schiebern und Ventilen sowie den Wandbelag (Biofilm). Dabei kann es sich um Mikroorganismen sowie um Mangan- und Eisenablagerungen handeln. „Eisen und Mangan sind Mineralstoffe, die im Trinkwasser gelöst sind“, erklärt Pohl. Der Grenzwert für Eisen im Trinkwasser liegt bei 0,2 Milligramm pro Liter Wasser, der für Mangan bei 0,05 mg/l. Laut der aktuellen Laboruntersuchung wurden im Schwarzenbeker Trinkwasser 0,01 mg/l Eisen und 0,038 mg/l Mangan festgestellt. Bei zu viel Eisen im Trinkwasser kommt es zu Verfärbungen und es schmeckt nicht gut. Ist zu viel des lebenswichtigen Spurenelementes Mangan im Trinkwasser, ist dies zwar nicht gesundheitsschädlich, aber das Wasser schmeckt metallisch.

Steht das Wasser in der Rohrleitung, weil gerade keiner der Haushalte Trinkwasser zum Kochen, Duschen oder für die Klospülung benötigt, setzen sich die Mineralstoffe an der Wand ab. Deshalb wir das 65 Kilometer lange Trinkwassernetz der Europastadt auch regelmäßig gespült: Jedes Jahr ist ein Ortsteil dran und nach sechs Jahren beginnt die Rohrreinigung von Neuem.

Gespült wird jedes Jahr in einen anderen Stadtteil

In diesem Jahr ist das Gebiet im Osten der Stadt dran: Gestern haben Bruno Pohl, Heino Timm und ihre vier Mitarbeiter im Bereich Bismarckstraße die Trinkwasserleitungen gespült. Dabei wird das Druckluftgemisch an einem Hydrant in das Trinkwassernetz gedrückt. Abschnittsweise werden dann Schieber geschlossen und das Wasser auf die Straße geleitet: Eine Spülplane (großes Foto) verhindert, dass das Wasser unkontrolliert über die Straße schießt. Ist das Wasser wieder klar und auch die restliche Druckluft aus den Leitungen verschwunden, wird der Schieber geöffnet und die nächste Rohrleitung gespült.

„Hier an der Brüggemannstraße haben wir Kunststoffleitungen. Da geht das Spülen schneller, bei Rohren aus Stahl dauert es etwas länger“, so Pohl. Im Durchschnitt sind die Haushalte eineinhalb Stunden von der Wasserversorgung abgeschnitten. Mit Unternehmen, Kitas und Altenheimen im Gebiet wurde der Zeitpunkt der Rohrnetzspülung zuvor abgesprochen. „Wir rufen dann vorher an und sagen auch Bescheid, wenn wir durch sind“, erklärt Pohl. Für alle Haushalte spezielle Zeitfenster zu organisieren sei jedoch zu aufwendig. „Wir haben hier im Gebiet jedoch auch eine Familie mit acht Kindern. Die hat sich vorab gemeldet und wir rufen dann auch dort an, wenn die Spülung in ihrer Straße beendet ist“, sagt Pohl.

Die Rohrnetzspülung läuft noch die ganze Woche. Heute wird im Bereich Mühlenbogen gespült, am Mittwoch und Donnerstag folgen weitere Straßen am Mühlenbogen sowie rund um die Albert-Schweitzer-Allee. Anwohner sollten Wasser in Eimern bereit stellen, die Hausanschlussleitung schließen und keine Wasserhähne, Waschmaschinen und Geschirrspüler betätigen.

Weitere Infos unter sowie unter .