Schwarzenbeker (27) wehrt sich gegen Räuber - verletzt

Schwarzenbek. Seine Gegenwehr war erfolgreich, aber nicht ungefährlich: Ein 27-jähriger Schwarzenbeker wurde am Montagmorgen von zwei Männern an der Kollower Straße attackiert und mit einem Messer leicht verletzt. Der 27-Jährige war um 5 Uhr zu Fuß in der Kollower Straße im Süden der Europastadt unterwegs, als sich ihm zwei maskierte Männer in den Weg stellten und die Herausgabe von Portemonnaie und weiterer Wertgegenstände forderten. Einer der noch unbekannten Täter bedrohte den Schwarzenbeker zudem mit einem Messer, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen.

Angreifer konnten unerkannt fliehen

Davon zeigte sich der 27-Jährige jedoch unbeeindruckt und setzte sich zur Wehr. Dabei wurde er leicht verletzt, konnte die Täter jedoch in die Flucht schlagen. Das Opfer beschreibt die beiden Männer als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von drahtiger Statur. Einer der Täter trug eine graue Kapuze. Die Gesichter der Angreifer konnte der 27-Jährige nicht erkennen, weil sie maskiert waren. Ob sie einen Mund-Nasen-Schutz trugen oder eine andere Maskierung konnte der Schwarzenbeker bei der Befragung durch die Polizisten jedoch nicht mehr erinnern. Ebenso unklar ist, in welche Richtung die Täter nach dem versuchten Raubüberfall geflüchtet sind. Hinweise auf die beiden Täter und ihren Fluchtweg nimmt die Kriminalpolizei in Geesthacht unter 04152/8 00 30 entgegen.