Müllberge stapeln sich am Glascontainer

Lanken. Neben Plastikverpackungen liegen altes angebissenes Brot, Papiertaschentücher, Konservendosen und ein halb volles Glas mit Oliven – und das ist nur die obere Schicht des Kartons, den Unbekannte auf der Rückseite eines Altglascontainers abgestellt haben. Daneben liegt ein prall gefüllter Sack, in dem einmal Gartentorf war und der jetzt mit Müll gefüllt ist. Dazu weitere blaue und schwarze Müllbeutel und sogar zwei Säcke aus Papier, angefüllt mit Bodenaushub.

Containerplätze werden regelmäßig gereinigt

Wer jetzt auf die ausgefallene Restmüllabfuhr sowie die geschlossenen AWSH-Recyclinghöfe verweist, liegt falsch: Für die Monate von Januar bis März weist die Statistik laut Olaf Stötefalke, Sprecher der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH), nur ein gering erhöhtes Müllaufkommen an den Sammelstandorten aus, die in festen Touren angefahren und gereinigt werden. Alle 13 Recyclinghöfe wurden am 19. März geschlossen, weil die Abstands- und Hygieneregeln bei der Anlieferung nicht gewährleistet waren.

Bereits am 30. März wurden fünf Höfe wieder geöffnet, eine Woche später vier weitere. Am kommenden Montag. 4. Mai, öffnen mit Stapelfeld und Trittau die beiden letzten Höfe. Auch die zeitweise ausgesetzte Restmüllabfuhr ist seit Mitte April wieder im regulären Rhythmus. Die illegale Müllentsorgung an den Containerstellplätzen trat jedoch verstärkt erst im April auf. „Unsere Mitarbeiter, die die Stellplatzreinigung durchführen, haben den Eindruck, dass dort vermehrt Müll abgelagert wird“, sagt Olaf Stötefalke. Dies sei aber nur ein erster Eindruck, genaue Zahlen für den April lägen derzeit noch nicht vor.

Kurzarbeit sorgt für mehr Müll

Stötefalke vermutet zwei Ursachen: Zum einen seien durch Kurzarbeit und Kontakteinschränkungen mehr Menschen zu Hause, kümmern sich um Haus und Garten. Dadurch falle offenbar mehr Abfall an als zu anderen Zeiten.

Die andere Ursache könnten die langen Schlangen vor den Recyclinghöfen sein: Obwohl die AWSH ihre Kunden bittet, die Höfe nur in dringenden Fällen anzufahren, müssen private Anlieferer bis zu einer Stunde vor den Toren warten, weil wegen der Abstandsregeln zeitgleich nur fünf Fahrzeuge auf die Höfe gelassen werden.

Illegaler Müll wird verbrannt

„Zu sagen: ,Weil ich lange warten muss, schmeiße ich meinen Müll in die Gegend’, ist natürlich völlig inakzeptabel“, so der AWSH-Sprecher. Die Containerstandorte werden in regelmäßigen Abständen von AWSH-Mitarbeitern überprüft und gereinigt. Der illegal abgeladene Müll wird dann nicht sortiert, sondern auf einen Lkw geladen und als Restmüll in die Müllverbrennungsanlage geliefert.

„Wenn wir im Müll Hinweise auf den möglichen Verursacher finden, leiten wir diese auch an die Ordnungsbehörden weiter“, so Stötefalke. Neben der Übernahme der Entsorgungskosten kann auf den Verursacher auch ein Bußgeld in Höhe von zehn bis 300 Euro zukommen.

Infektiösen Abfall in Tüten verpacken

In zertifizierten Müllverbrennungsanlagen landen auch infektiöse Abfälle aus Krankenhäusern. „Die Verbrennung bei hohen Temperaturen ist die effektivste Lösung“, so Stötefalke. Er bittet deshalb auch Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder sich zur Überprüfung in häuslicher Quarantäne befinden, ihre Abfälle in reißfeste, verschließbare Müllbeutel zu verpacken und als Restmüll zu entsorgen.

Ein Tipp: Am Sonnabend, 2. Mai, sind elf von 13 Recyclinghöfen von 9 bis 14 Uhr regulär geöffnet.