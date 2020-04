Kultur wandert in den digitalen Raum

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Mölln. Homeoffice und Telefonkonferenzen haben in den vergangenen Wochen weite Teile der „neuen Normalität“ vieler Menschen geprägt – auch von uns Journalisten. Seit einiger Zeit verlagern die Kirchen Gottesdienste ins Internet, auch Musiker wählen diesen Weg für Mutmach-Konzerte. Nun hat auch die Kulturstiftung mit Sitz in Mölln erstmals eine Diskussionsveranstaltung in die digitale Welt verlagert.

Veranstalter haben in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und dem Verbot von Großevents eigentlich nur die Chance, alles abzusagen oder aber neue Wege zu beschreiten. Die Kulturstiftung hat sich für ein Ausweichen in den digitalen Raum entschieden. Der Kultursommer geht dieses Jahr online über die Bühne (wir berichteten). Erstmals gab es am Montagabend einen Vorgeschmack in Form einer Podiumsdiskussion zum Thema Digitalisierung von Kunst und Kultur unter dem Motto „Hat die Zukunft schon begonnen?“

Podiumsdiskussion als Livestream

Ein ungewohntes Format sowohl für Moderator Jörg-Rüdiger Geschke von der Kulturstiftung und seine Gäste als auch für die Zuschauer. Statt dem Pädagogen und Stiftungsvorstandsmitglied sowie seinen Gästen Christine Gerberding (NDR Kulturredaktion), dem Hamburger Kunsthistoriker Eberhard Stosch und der per Video zugeschalteten Geschichtsprofessorin Astrid Schwabe im Herrenhaus des Möllner Stadthauptmannshofs direkt gegenüber zu sitzen, konnten die Zuschauer das Gespräch per Liveschaltung über die Internetseite der Kulturstiftung verfolgen.

Der Versuch hat geklappt. 20 Zuschauer gab es (die aktuelle Besucherzahl wird bei dem am Montag verwendeten Live-Chat für jeden Nutzer sichtbar auf dem Bildschirm angezeigt). Klingt im ersten Moment nicht viel, ist aber für Podiumsdiskussionen im Kreis Herzogtum Lauenburg bei einem eher anspruchsvollen Thema abseits des Mainstreams kein schlechtes Ergebnis – zumal es sich um einen ersten Versuch mit einer Online-Diskussion handelte.

Virtuelles Museum zur deutsch-dänischen Geschichte

Für das Digitalzeitalter bereits lang Erfahrung hat Historikerin Professor Astrid Schwabe mit der Kultur im weltweiten Datennetz. Bereits 2008 hat sie ein virtuelles Museum entwickelt, dass unter der Adresse www.vimu.info über die vergangenen 150 Jahre deutsch-dänischer Geschichte interaktiv informiert. „Das Museum als der Ort der Kulturvermittlung hat mit der Digitalisierung keine Konkurrenz bekommen, sondern einen Verstärker.“

„Die Digitalisierung soll die Neugier wieder wecken, sie will unsere Welt und ihr kulturelles Erbe neu erschließen und damit neu erlebbar machen“, hatte auch Landtags- und Stiftungspräsident Klaus Schlie bereits vor einiger Zeit bei einer Tagung im Kieler Landeshaus betont.

„Das Digitale nimmt in der Kulturarbeit zu. Es führt zu mehr Vielfalt, ist aber kein Ersatz für klassische Museen und Ausstellungen. Aber damit erreichen wir neue Zielgruppen – gerade unter den Jugendlichen – die wir anders nicht für Kultur interessieren würden“, sagte die Historikerin in der Diskussion.

Digitale Medien als Bereicherung, nicht als Ersatz

Digitale Medien seien eine Bereicherung, sie ersetzten aber nicht das sogenannte „Hands on“ – das Anfassen – das beispielsweise eine Ausstellung bietet, betonte NDR-Journalistin Christine Gerberding, die sich noch heute an einen Museumsbesuch in ihrer Kindheit in den 1970er-Jahren erinnert, bei dem sie auf einem historischen Schiff herumklettern konnte. Wichtig sei für den Erfolg solcher Formate aber auch, dass sie Überraschungen böten. „Damit man sich mit Kultur wirklich auseinander setzt, muss man über Dinge stolpern, damit man darüber nachdenkt“, sagt Kunsthistoriker Stosch. Aber auch er ist sich sicher, dass die Digitalisierung dazu betragen könne, die Kultur aufs Land zu bringen.

Eine virtuelle Diskussion – zumindest sofern sie nicht per Livechat interaktiv ist – ersetzt aber auch keine Veranstaltung mit Publikum. Als Autor hatte ich bei meinem ersten digitalen Abendtermin von der heimischen Couch aus zwar keine Anfahrt, aber auch keine Möglichkeit, den Akteuren auf dem Podium vertiefende Fragen zu stellen. Auch die Zuhörer konnten nicht mitdiskutieren – ein Manko gegenüber traditionellen Diskussionsveranstaltungen.

Fahren im kulturellen Bereich nur „auf Sicht“

Trotzdem könnte dies ein Format sein, das der Kulturstiftung nicht nur in Zeiten von Corona eine Möglichkeit bietet, ihren Auftrag der Kulturförderung für breite Schichten der Bevölkerung fortzusetzen. Stiftungspräsident Klaus Schlie: „Hinter vielen Dingen stehen derzeit Fragezeichen. Deshalb können wir derzeit auch im kulturellen Bereich nur auf Sicht fahren. Flexibilität ist das Gebot der Stunde und darauf haben die Stiftung und unser Kultursommer-Intendant Frank Düwel hervorragend reagiert.“

Was die Zukunft auch bringen mag: Zumindest dieser Kultursommer wird überwiegend virtuell stattfinden. Die Homepage der Kulturstiftung (www.stiftung-herzogtum.de) wird für das digitale Festival umfangreich neu gestaltet. Darüber hinaus wird für den Kultursommer eine eigene, kostenlose App entwickelt: Über diese können Festivalbesucher dann kurzfristig über Events informiert werden.