Nachfrage nach Notbetreuung in Schwarzenbeker Kitas steigt

Schwarzenbek. Es ist kein schwarzer Tintenfisch mit zehn roten Tentakeln, den ein Kind gebastelt und an den Zaun vor der Kita Kichererbse des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) gehängt hat. Es ist eine Rakete mit Feuerschweif, mit der das Virus auf den Mond geschossen werden soll. Zum Osterfest haben die Kita-Kinder begonnen, Ostergrüße an die Daheimgebliebenen zu malen und an den Zaun zu hängen.

Die Idee zur Aktion kam von Erzieherin Isabell Leschzinski. Sie war nicht nur auf der Suche nach einer Beschäftigung für die sieben Kinder, die derzeit in der Notbetreuung sind, sondern wollte auch den Kontakt nach draußen halten. Mittlerweile hängen aber auch Kindergartenkinder, die aktuell nicht betreut werden, Grüße für die Kinder in der Kita und die übrigen Kameraden an den Zaun.

„Sie kommen mit Eltern vorbei, schauen sich die Bilder an und nehmen auch Anregungen mit“, sagt Kita-Leiterin Nadine Kundrus. So hängt seit Mittwoch das „Kichererbsen-Lied“ der Kita am Zaun, samt Ausdrucken zum Mitnehmen.

Maximal sind fünf Kinder in einer Notgruppe erlaubt

Eine Landesverordnung sieht vor, dass maximal fünf Kinder in einer Notgruppe betreut werden. Um Ansteckungen untereinander zu vermeiden, sollen die Gruppen auf den bisherigen Gruppen beruhen und auch nicht untereinander in Kontakt treten. Die Notgruppen sind gedacht für Kinder von Eltern, von denen ein Elternteil in systemrelevanten Berufen etwa bei Polizei, Feuerwehr oder im Pflegebereich arbeitet und für die es keine Alternativbetreuung gibt. „Auf das ’und’ kommt es an“, sagt Christina Bethien, Leiterin der Kita St. Elisabeth: „Wenn jemand in einem systemrelevanten Beruf arbeitet und der Partner ist in Elternzeit, dann muss der die Kinderbetreuung übernehmen, auch wenn dies bei zwei Kindern anstrengend ist.“

Mit der neuesten Allgemeinverfügung aus Ratzeburg wurde der Kreis jedoch erweitert: Auch Alleinerziehende können die Notbetreuung in Anspruch nehmen, wenn sie keine Alternativbetreuung organisieren können. Und auch Kinder aus schwierigen Elternhäusern werden nun aufgenommen. „Vor allem diese Kinder machen uns Sorgen“, sagt Alexander Frädrich, ASB-Landesfachreferent für Kindertagesstätten. Aktuell betreuen die drei ASB-Kitas in der Stadt 14 Kinder – „mit stark steigender Tendenz“, so Frädrich.

Eine Erfahrung macht auch Bethien: „Offenbar steigt der Druck der Arbeitgeber auf Eltern, aber auch zu Hause wird es zunehmen schwieriger. Wenn etwa ein Kind ADHS hat, ist die Betreuung schon eine Herausforderung.“

Nachfrage nach Kita-Plätzen, weil Druck auf Eltern steigt

In den drei Johanniter-Kitas sowie im Hort werden derzeit 28 Kinder betreut, in der kommenden Woche werden es bereits 43 sein. In St. Elisabeth gibt es aktuell 22 Kinder in fünf Notgruppen. „Eltern rufen uns an und wollen wissen, wie es nach dem 4. Mai weitergehen wird“, berichtet Bethien. Antworten hat sie keine: Alle Kitas orientieren sich an den Allgemeinverordnungen des Kreises, die dann binnen kürzester Zeit umgesetzt werden.

Achselzucken bei den Kita-Leitungen auch, wenn es um den Beginn des Kindergartenjahres am 1. August geht. Ob Neuaufnahmen möglich sind, hängt vom Verlauf der Pandemie ab. „Wir würden mit Eltern neuer Kita-Kinder jetzt Aufnahmegespräche führen“, berichtet Bethien: Stattdessen hat die Kita die Eltern angerufen, versendet Unterlagen per Post und bietet telefonische Hilfe beim Ausfüllen an.

Essen: Eltern zahlen weiter Personalkostenanteil

Alle drei Träger verzichten in April und Mai auf das Einziehen der Elternbeiträge: Während Kirche und Johanniter in Vorleistung gehen, hat der ASB die Stadt um Unterstützung gebeten: Die hat als Überbrückungshilfe eine eigentliche für den Sommer vorgesehene Zahlung an den Träger vorgezogen.

Allerdings: Eltern bei Johanniter und ASB zahlen weiterhin eine Pauschale für das Mittagessen. Während Kinder in der Notbetreuung den vollen Anteil zahlen, wird bei den übrigen nur der Anteil an den Personalkosten verlangt. „Die Entlohnung des Küchenpersonals ist anders als bei den Erziehern nicht über die Elternbeiträge abgedeckt“, erläutert Peter Küpper, Bereichsleiter Kinder- und Jugendhilfe bei den Johannitern. Dort zahlen Eltern für die Personalkosten anteilig 14,50 Euro im Monat, beim ASB sind es 21,60 Euro. An den kirchlichen Kitas wird noch beraten, wie mit dem Essengeld umgegangen werden soll, sie haben noch gar nichts abgebucht.

„Man kann ja nicht immer nur Angst haben“

Wie aber kommen die Kita-Kinder mit der ungewohnten Situation zurecht: „Sie verstehen es bereits sehr gut, wenn man es ihnen kindgerecht erklärt“, sagt Leschzinski: Statt von einem Virus oder einer Pandemie könne man auch von einer Krankheit sprechen. „Wir üben auch die Regeln der Hygiene mit den Kindern ein, etwa das Niesen in die Armbeuge oder das Händewaschen“, so die Erzieherin.

Schützen können sich Erzieherinnen und Erzieher bei ihrer Arbeit nicht: „Wir sind die einzige Berufsgruppe, die sich nicht schützen kann. Wir können in der Kita keinen Spuckschutz aufstellen, mit Masken herumlaufen oder die Kinder auf Abstand halten“, zollt Kundrus ihren Mitarbeitern großen Respekt. Ein mulmiges Gefühl sei das manchmal schon, gibt Leschzinski zu: „Aber man kann ja nicht immer nur Angst haben.“