Noch ist die Lust auf den Shoppingbummel eher verhalten

Schwarzenbek. Sie tragen Mundschutz, haben in den vergangenen Tagen Abtrennungen aus Plexiglas gebastelt, Desinfektionsmittel aufgestellt, Abstandsflächen mit Klebeband auf dem Boden markiert und viele andere Ideen entwickelt, wie sie nach Wochen des Lockdowns ihre Läden wieder öffnen können: Schwarzenbeks Einzelhändler sind er­finderisch, denn es geht um ihre Existenz.

„Es ist das richtige Signal, dass die Läden wieder öffnen können. Wir haben unsere Mitglieder über einen Newsflash informiert, welche Vorschriften gelten“, sagt Doris Lehmann, Vorsitzende der Wirtschaftlichen Vereinigung Schwarzenbek (WVS). Es muss Abstand gehalten werden und es dürfen nicht zu viele Kunden in den Laden. Die Verkaufsfläche darf maximal 800 Quadratmeter betragen. Die Einhaltung der Auflagen wird das städtische Ordnungsamt im täglichen Einsatz kontrollieren, kündigt dessen Leiter Peter Kappe an. Dabei gehe es nicht nur darum Verstöße zu ahnden, so Kappe, sondern Gewerbetreibende und Bürger auch über Aktualisierungen zu informieren.

Europastadt statt Ostsee: CML bleibt in Schwarzenbek

Mit der Begrenzung auf 800 Quadratmeter gibt es kaum Probleme: Hans-Jürgen Linde im Kaufhaus CML hat im Erdgeschoss gerade einmal 330 Quadratmeter. Eigentlich hatte Linde das Geschäft schließen und sich auf zwei weitere Läden in Plön und an der Ostsee konzentrieren wollen. Doch dort liegt der Tourismus jetzt brach. „Jetzt bieten wir die gesamte Ware in Schwarzenbek an und werden mindestens den Sommer über hier weitermachen“, sagt Linde gestern Morgen, als er gemeinsam mit Verkäuferin Susanne Markow den Laden an der Ecke Berliner Straße/Lauenburger Straße nach mehrwöchiger Schließung wieder eröffnete.

Seine Vermieterin sei ihm bei der Miete entgegengekommen, er selbst profitiere davon, dass er keine Lieferanten mehr habe, sondern hochwertige Sonderposten aufkaufe. Wie es weitergehe, werde er jeweils kurzfristig entscheiden. „Es ist reichlich Ware auf dem Markt vorhanden, die wir kostengünstig anbieten werden“, sagt Linde über die Situation am Markt.

Schlangen vor den Eingangstüren gab es gestern nicht. Bei den Einzelhändlern in der Innenstadt überwog dennoch die Freude: Erstmals seit viereinhalb Wochen durften sie ihre Geschäfte wieder öffnen und ein Kundenansturm hätte die Händler vor ernsthafte Probleme gestellt. Viele Geschäfte haben die Zahl der Kunden limitiert: Bei Ernsting‘s Family sind 23 Personen erlaubt, bei Schuhhändler Armbruster gleich daneben nur elf. Drei Personen zur Zeit lässt der Rotkreuzmarkt hinein, bei dem gegen einen kleinen Obolus genähte Masken erhältlich sind.

„Von der Kundenfrequenz war es ein ganz normaler Montag“, sagt Katja Rotermund, Filialleiterin der HC Parfümerie in der Passage, die sich aber über die aufmunternden Grüße von Nachbarn und Kunden gefreut hat: „Nach der langen Zeit zu Hause freue ich mich auf die Arbeit.“

Einkaufsbummel nach viereinhalb Wochen Pause

Auf den Fußboden geklebte gelbe Markierungen zeigen den Parfümerie-Kunden, wo sie stehen müssen, damit die 1,5 Meter Abstand zur Verkäuferin eingehalten werden. Der noch fehlende Spuckschutz wird heute montiert. Im Spielzeuggeschäft Kleine Zauberkiste gibt es ihn schon: Dort führen pinkfarbene Pfeile auf dem Boden den Kunden auf einem Rundweg durch das kleine Geschäft.

Kundin Marina Kühn aus Dassendorf nutzte die Einkaufsfahrt zum Bummel durch den Spielzeugladen: „Das hat mir in den vergangenen Wochen gefehlt.“ Über die „Beute“ des Shoppingbummels können sich jetzt die Enkelkinder freuen: „Ich darf sie zwar jetzt nicht sehen und in den Arm nehmen, werde aber das Geschenk vor die Tür stellen.“

Marika und Uwe Krützmann sind bisher gut durch die Krise gekommen: Im Onlineshop waren vor allem Kinderschuhe gefragt und gestern konnte der Schuhhändler zudem viele Stammkunden begrüßen. Wie aber bedient man Kunden, wenn man doch Abstand halten soll. „Über die Jahre habe ich einen Blick für Schuhgrößen gewonnen und bei Stammkunden kenne ich die sowieso“, sagt der Schuhhändler. Allerdings muss Krützmann, wie andere Händler auch, seine Waren vorfinanzieren: „Wenn die Öffnung nicht funktioniert und

es wieder zum Lockdown kommt, wird es finanziell eng. Dagegen ist die Soforthilfe nur ein Pappenstiel.“

Die hat auch Reisebüroinhaber Daniel Neumann in Anspruch genommen, seine beiden Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Kunden buchen derzeit nicht, suchen vor allem Beratung. „Das ist unser großer Vorteil: Wir sind für die Kunden da, anders als bei den Internetanbietern, bei denen niemand mehr ans Telefon geht“, so Neumann. Er geht davon aus, dass als erstes der inländische Tourismus wieder laufen wird und rät zur zeitigen Buchung für den Sommerurlaub: „Last minute wird es definitiv nicht geben.“

Stark getroffen von der Schließung war auch Helene Helmel, die zum Jahreswechsel die traditionsreiche Boutique „Petty Moden“ von Margot Pöhlke übernommen hat. Im Januar wurde die Boutique renoviert, Anfang Februar mit neuer Ware eröffnet, sechs Wochen später war wegen Corona Schluss. Jetzt stapelt sich die Ware in den Regalen. „Ich bekomme im Juli die Herbstware. bis dahin muss mein Lager leer sein. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht“, sagt Helmel, die mit Mundschutz bedient.

Großartige Resonanz auf Lieferservice

Nicht gerade rosig sah es bereits vor der Coronakrise bei der Buchhandlung LeseZeit am Markt 3 aus. Der Buchhandel hat schwer unter der Konkurrenz des Onlinehandels zu leiden. Geschenkartikel halten die stationäre Branche über Wasser. „Wir haben in der Zeit der Schließung mit einem Hauslieferservice Kunden bei der Stange gehalten. Die Resonanz war großartig. Trotzdem hatten wir herbe Verluste. Den Lieferservice werden wir wohl zumindest in der Stadt beibehalten. Außerdem sind in der Krise durch unser Lieferangebot neue Kunden auf uns aufmerksam geworden. Das ist eine Chance“, sagt Buchhändlerin Andrea Anders-Koch.

Sie bedient ihre Kunden mit Mundschutz, maximal vier Besucher dürfen den Laden betreten. Der Zugang wird über Einkaufskörbe reguliert, die vor der Tür ausliegen. Außerdem gibt es an der Kasse einen Spuckschutz aus Plexiglas und Desinfektionsspray.

„Die Schwarzenbeker haben das Kontaktverbot sehr vorbildlich beachtet. Hoffentlich bleibt das so“, sagt Bürgervorsteher Matthias Schirmacher (Grüne), der gestern

in der Lauenburger Straße unterwegs war, um zu schauen, wie die Wiedereröffnung funktionierte.