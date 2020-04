Schwarzenbeks Rathaus will ab 27. April wieder öffnen

Schwarzenbek. Es war der 28. Februar: Per Pressemitteilung äußerte sich Landrat Dr. Christoph Mager erstmals zum „sogenannten Coronavirus“, wenig später folgten, manchmal im Tagesrhythmus, mittlerweile 13 „Allgemeinverfügungen“ zur Pandemie. Als der Kreis am Freitag, 13. März, für den kommenden Montag die Schließung von Kreisverwaltung, Zulassungsstelle und weiteren Liegenschaften mit Publikumsverkehr verkündete, entschieden auch Bürgermeisterin Ute Borchers-Seelig und ihre Amtskollegen in den Städten, die Verwaltungen für Besucher zu schließen.

Seit jenem 16. März werden die Türen des Rathauses für Bürger nur sporadisch geöffnet – nach Voranmeldung und nur in dringenden Fällen. Das heißt jedoch nicht, dass am Ritter-Wulf-Platz 1 nicht gearbeitet wird – im Gegenteil. Zahlungen etwa für Gehälter, Mieten oder Kredite müssen weiterhin geleistet, Bauprojekte weiterhin betreut und Anfragen bearbeitet werden. Per E-Mail an info@schwarzenbek.de oder unter Telefon 0 41 51/88 10 werden Bürgerangelegenheiten weiter von den zuständigen Sachbearbeitern bearbeitet.

Mehr Wohngeldanträge für Kurzarbeiter

Dazu kommen zusätzliche Aufgaben durch die Coronakrise: Menschen in Kurzarbeit, die jetzt einen Anspruch auf Wohngeld haben, müssen im Sozialamt betreut werden. Die Notbetreuung in Kita und Hort muss geregelt werden. Und obwohl Fristen wie etwa bei An- und Ummeldungen von Neubürgern gelockert oder ausgesetzt wurden, bedeutet dies nicht weniger Arbeit für die Mitarbeiter im Ordnungsamt. Denn sie müssen die nun geltenden Regeln den Bürgern am Telefon erläutern.

Um zu verhindern, dass sich die Mitarbeiter im ohnehin zu kleinen Rathaus in Räumen und Fluren begegnen, wurde für die etwa 120 Beschäftigen ein Schichtbetrieb sowie die Möglichkeit eingeführt, im Homeoffice zu arbeiten. „Rund zwei Drittel der Mitarbeitenden arbeiten derzeit im Homeoffice, ein Drittel im Rathaus. Damit wollen wir unsere Handlungsfähigkeit während der Coronakrise sicherstellen und etwaige Ansteckungsketten auch innerhalb der einzelnen Fachbereich unterbinden“, sagt Borchers-Seelig.

Digitale Akte hilft im Homeoffice

Vorteilhaft für das Homeoffice ist, dass in vielen Bereichen des Rathauses bereits die digitale Akte eingeführt wurde. Wo das noch nicht geschehen ist, etwa im Steuer- oder Standesamt, müssen die Mitarbeiter weiterhin im Rathaus arbeiten. „Da darf niemand Akten mit ins Homeoffice nehmen“, so die Verwaltungschefin. Anders bei der digitalen Akte: Computer und Notebooks wurden von der hausinternen IT-Abteilung konfiguriert, der Zugriff ist vom Homeoffice nur passwortgeschützt vom jeweiligen Mitarbeiter möglich.

Verändert haben sich auch die Arbeitsbedingungen für die Rathauschefin: Die wöchentlichen Treffen mit den Fachbereichsleitern finden jetzt als Telefonkonferenz statt: „Wenn Mimik und Gestik in einer Diskussionsrunde fehlen, muss man sehr genau hinhören, um die Nuancen unterscheiden zu können“, so Borchers-Seelig. Die Sitzungen dauern nicht nur länger, es gibt auch mehr davon: Telefonische Abstimmungen sind nicht nur innerhalb des Hauses notwendig, sondern auch mit Bürgermeisterkollegen und Kreisverwaltung.

Zehn Mitarbeiter beantworten Bürgeranfragen

Doch nicht nur die Rathauschefin telefoniert jetzt mehr als vor der Coronakrise – auch ihre Mitarbeiter erhalten mehr Anrufe: Seit Montag, 30. März, bietet das Rathaus unter 04151/88 12 22 ein Bürgertelefon zu organisatorischen Maßnahmen in der Coronakrise an. Nachdem es zunächst täglich von 8 bis 17 Uhr geschaltet war, wurden nach den Erfahrungen der ersten Woche die täglichen Gesprächszeiten auf sechs Stunden von 9 bis 15 Uhr verkürzt, dafür aber die Zahl der Mitarbeiter von sechs auf zehn erhöht.

Sie beantworten Fragen von Bürgern, Vereinen und Gewerbetreibenden. „Das ist ein immenser Aufwand, weil teilweise stündlich neue Anweisungen vom Land über den Kreis an die Ordnungsämter weitergeleitet werden“, so die Verwaltungschefin. In die Neuregelungen müssen sich die Mitarbeiter des Bürgertelefons einarbeiten, um dann auch qualifizierte Antworten geben zu können.

Gefragt wird unter anderem nach Kontaktsperren, Mindestabständen in Supermärkten, wo Ausweise beantragt und Neugeborene angemeldet werden können, es geht um An- und Ummeldungen, die Beantragung von Wohngeld oder das Ausstellen von Fischereischeinen.

Rathaus öffnet für Bürger mit Voranmeldung

Während heute kleinere Geschäfte wieder öffnen und auch der Busverkehr vom Ferienbetrieb in den regulären Liniendienst wechselt, bleibt das Rathaus zumindest in dieser Woche noch geschlossen. „Mein Ziel ist es, dass wir ab Montag, 27. April, wieder für Bürger öffnen können, die zuvor telefonisch oder per E-Mail einen Termin abgemacht haben“, so Borchers-Seelig.

Damit wäre der Zugang zu Bürgerservice, Sozial- oder Standesamt wieder möglich, die Bürgermeisterin will mit der Terminvergabe jedoch Ansammlungen in den Wartebereichen und Fluren verhindern. Zuvor werden die für den Publikumsverkehr geöffneten Räume noch mit Acrylglaswänden ausgerüstet, die Mitarbeiter erhalten Gesichtsmasken, und es werden Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt. Für ihr Team ist Borchers-Seelig voller Lob: „Alle arbeiten mit hohem Einsatz, Engagement und viel Fingerspitzengefühl.“