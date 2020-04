Vor der Blutspende wird das Fieber gemessen

Schwarzenbek. Bei der letzten Spendenaktion des DKR-Blutspendedienstes Nordost aus Lütjensee in der Europastadt standen die Spender noch in langen Schlangen – jeweils mit gebührendem Sicherheitsabstand – vor dem DRK-Zentrum an der Bismarckstraße 9 b. 145 Menschen waren im März gekommen, 122 waren es am vergangenen Mittwoch. Doch Warteschlangen suchte man diesmal vergeblich: Maximal fünf Menschen standen vor dem Haupteingang der Grund- und Gemeinschaftsschule an der Berliner Straße 12 an.

Uhrzeitreservierung per Internet

Der Grund: Die meisten Spender nutzen mittlerweile eine Terminreservierung, die der Blutspendedienst im Internet (www.blutspende-nordost.de) anbietet. „Wir bieten immer weniger Plätze an als tatsächlich Liegen vorhanden sind, um Spender ohne Terminreservierung nicht abweisen zu müssen“, erläutert Susanne von Rabenau, Pressesprecherin des Blutspendedienstes. Die Möglichkeit der Online-Reservierung habe es schon länger gegeben, sie wurde bisher aber nur für einige ausgewählte Termine eingesetzt, so von Rabenau: „Wir haben sie in den Zeiten des Coronavirus für alle Termine etabliert mit dem Hintergedanken, dass damit auch langfristig Wartezeiten reduziert werden können.“

DRK setzt vermehrt auf digitale Angebote

Auch andere digitale Angebote, wie Infos und Einladung per E-Mail oder die Blutspende-App fürs Handy könnten jetzt ihren Durchbruch erleben, hofft von Rabenau: „Wir wollen Spender gerne vermehrt per E-Mail einladen, brauchen dazu aus datenschutzrechtlichen Gründen aber zuvor ihre Einwilligung. Da könnte Corona wie eine Art Trigger wirken.“

Katrin und Timo Hachmöller aus Schwarzenbek sind bereits langjährige Spender und wurden per Brief zum Spendetermin in den Schule eingeladen: „Darin wurden wir auch auf die Terminreservierung hingewiesen und haben dies auch genutzt“, sagt Katrin Hachmöller. Zoe Pusch ist sogar aus Langenlehsten angereist. Für die 18-Jährige ist es ihre zweite Blutspende: „Ich gehöre nicht zur Risikogruppe, habe deshalb auch keine Bedenken, hier mein Blut zu spenden.“ Aus Dalldorf ist Nadine Scheppke, ebenfalls Mehrfachspenderin, nach Schwarzenbek gekommen: „Im Moment fallen ja viele Blutspendetermine aus.“

Wo der Aufwand zu groß ist, fällt der Termin aus

Das bestätigt auch Susanne von Rabenau: „Überall dort, wo die Räumlichkeiten zu eng oder die ehrenamtlichen Helfer des jeweiligen DRK-Ortsvereins zu alt sind und damit in die Risikogruppe fallen, haben wir die Spendetermine abgesagt.“ Auch das DRK-Zentrum ist zu eng, denn auch für die Liegen gilt der Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter. Jens Potenberg, Referent des Blutspendedienstes, frage deshalb bei der Stadtverwaltung an und erhielt die Gemeinschaftsschule als Ersatzstandort angeboten. Der nächste Blutspendetermin in der Europastadt ist für den 20. Mai geplant.

Kontaktverbot gilt nicht für Blutspendetermine

Der Besuch von Blutspendeterminen ist ausgenommen von den derzeitigen Versammlungsverboten und Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Trotzdem muss jeder Spendewillige darauf achten, die Hygienevorgaben einzuhalten und ausschließlich symptomfrei (ohne Fieber, Husten oder Atemwegsinfekte) zur Blutspende zu kommen.

Hohe Standards, um Personal und Spender zu schützen

Zusätzlich zu den schon bisher hohen Hygienestandards wurden weitere Schutzmaßnahmen getroffen. Schon vor dem Betreten des Spendeortes wird bei allen Spendern die Temperatur gemessen, als erster Hinweis auf eine mögliche Infektion. Dafür wird ein elektronisches Messgerät genutzt, das die Temperatur an der Stirn misst. Die Mitarbeiterin ist mit einer Gesichtsmaske und zusätzlich mit einem durchsichtigen Speischutz für das Gesicht geschützt, auch alle übrigen Mitarbeiter tragen eine Maske, wie sie auch in OP-Sälen üblich ist. Jeder Spender, der eingelassen wird, erhält ebenfalls eine solche Maske.

Blutpräparate werden für Krebspatienten benötigt

Durch die freien Intensivbetten und die geringere Zahl von Verkehrsunfällen verzeichnet der Blutspendedienst geringere Anfragen von Krankenhäusern. Trotzdem muss die reguläre Patientenversorgung mit Blutpräparaten weiter gegeben sein. Blutkonserven (rote Blutkörperchen) können maximal 42 Tage eingesetzt werden. Thrombozyten (Blutplättchen) sind jedoch nur vier bis fünf Tage einsetzbar. Besonders Menschen mit Tumorerkrankungen, die sich in einer Chemo- oder Strahlentherapie befinden, sind auf die kontinuierliche Gabe von Blutpräparaten angewiesen, um die Nebenwirkungen dieser Therapien zu überstehen. Rund ein Fünftel aller benötigten Blutpräparate werden für diese Krebspatienten benötigt, zudem erhalten viele weitere Erkrankte ihr Leben lang Präparate, die aus Spenderblut gewonnen werden.

Blut wird nicht auf das Coronavirus getestet

Laut Robert-Koch-Institut ist eine Übertragung von Covid-19 durch Blut derzeit nicht anzunehmen, weil das Virus bei symptomlosen Personen im Blut nicht nachweisbar ist. Folglich werden Blutspenden derzeit auch nicht untersucht. Wenn innerhalb von 14 Tagen nach der Blutspende beim Spender Symptome auftreten oder ein positives Testergebnis vorliegt,sollen die Spender den Blutspendedienst unverzüglich unter der kostenfreien Hotline 08 00/119 49 11 informieren.