Bürokratie belastet Schwarzenbeks Feuerwehr

Schwarzenbek. Bürokratie und Dokumentationspflicht bringen die 100 ehrenamtlichen Feuerwehrleute, vor allem aber den hauptamtlichen Gerätewart Jörg Landwehrjohann, an die Belastungsgrenze. Deshalb soll der Gerätewart jetzt einen zweiten hauptamtlichen Mitstreiter zur Unterstützung bekommen. Das hat der neue Wehrführer Jan Piossek kurz vor dem Shutdown in der Stadtverwaltung wegen der Coronakrise auf der letzten Sitzung des Hauptausschusses durchgesetzt.

Politiker stimmen weiterer Stelle zu

Die Politiker haben nach anfänglichen Bedenken letztlich doch „grünes Licht“ für die Personalie gegeben, jetzt soll die Ausschreibung der Stelle beginnen. Die Feuerwehr hatte schon seit längerem Unterstützung für den Gerätewart gefordert. Nun hatte auch die externe Verwaltungsuntersuchung durch die Firma Kienbaum ergeben, dass im Stellenplan der Stadt ein zweiter Mitarbeiter in Vollzeit für diese Aufgabe vorgesehen werden müsste.

Wehrführer bekommt mehr Befugnisse

Allerdings muss auch die Stellenbeschreibung angepasst werden. Das Problem: Jan Piossek ist als ehrenamtlicher Wehrführer nicht Dienstvorgesetzter des bei der Stadt beschäftigten Gerätewarts. Somit hat er kein Weisungsrecht. „Die fachliche Weisung muss gewährleistet sein. Sonst funktionieren die Arbeitsabläufe nicht. Das nehmen wir in den Beschluss mit auf“, sagte der Hauptausschussvorsitzende Nils Hilger (SPD), der auch stellvertretender Wehrführer ist und somit die Probleme aus erster Hand kennt.

Ein weiterer wichtiger Punkt war es den Politikern, dass die künftig zwei Gerätewarte mehr Kompetenzen bekommen. Da der Gerätewart bislang Entscheidungen über dringend erforderliche Reparaturen nicht selbst treffen konnte, und die Zuständigkeiten im Rathaus für Feuerwehrausrüstung und das Gebäude teilweise in mehreren Abteilungen liegen, hat es in der Vergangenheit wochenlang gedauert bis ein defektes Rolltor oder die Abgasabsauganlage in der Feuerwache an der Lauenburger Straße 46 repariert werden konnten.

Arbeitsbelastung ist zu hoch

Ein weiteres Problem ist die hohe Arbeitsbelastung des Gerätewartes durch die komplexer werdenden Aufgaben bei der Dokumentation. „Wir hatten gleich zu Jahresbeginn am 6. Januar einen Kellerbrand an der Kollower Straße. Wir waren mit 35 Rettern im Einsatz, die in insgesamt sechs Atemschutztrupps das Feuer gelöscht haben“, berichtete Jan Piossek. Die Aufarbeitung des Einsatzes habe eine Woche gedauert. Nach so einem Einsatz müssen Schläuche zum Reinigen in Elmenhorst getauscht werden, Atemschutzflaschen aufgefüllt werden und die Reinigungszyklen der Kleidung müssen erfasst werden. Außerdem muss genau dokumentiert werden, wer welche Ausrüstung getragen hat, welches Kleidungsstück und welcher Ausrüstungsgegenstand wie kontaminiert wurde. Einsätze in dieser Größenordnung leisten die Retter in der Europastadt im Durchschnitt 20 Mal im Jahr. „Andere Städte haben für solche Aufgaben einen eigenen Sachbearbeiter“, sagte Piossek mit Blick auf Geesthacht.

Nun ist der neue Wehrführer aber zuversichtlich, dass Jörg Landwehrjohann schnell einen Kollegen bekommt, der ihn entlastet. Die Ausschreibung ist wegen der Coronakrise allerdings noch nicht herausgegeben.