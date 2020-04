Pläne für Kunstrasenplatz an der Schützenallee liegen aus

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Schwarzenbek. Die Stadt plant an der Schützenallee einen Kunstrasenplatz, der Fußballverein SC Schwarzenbek möchte in diesem Zusammenhang in Eigenregie eine Tribüne zwischen den beiden Sportplätzen bauen. Doch beide Projekte könnten Probleme im Genehmigungsverfahren bekommen. Grund: Das Kieler Innenministerium hat die 24. Änderung des Flächennutzungsplans einkassiert. Damit ist auch der neu aufgestellte Bebauungsplan für diesen Bereich nicht gültig. Der Plan war aufgestellt worden, um Rechtssicherheit für die bestehenden und die geplanten Sportanlagen zu schaffen, zumal der Baukörper für den Neubau des Sporthauses größer ist als das ehemalige Sportlerheim.

Das Innenministerium monierte einen Formfehler. Zwar nur ein Lappalie, aber rechtlich mit großer Auswirkung. Deshalb haben die Kieler Ministerialbeamten eine erneute Auslegung der F-Plan-Änderung empfohlen. Wie berichtet, müssen die Unterlagen vier Wochen öffentlich ausliegen, damit sogenannte Träger öffentlicher Belange – unter anderem Umweltverbände und Anwohner – diese einsehen und mögliche Bedenken äußern können. Diese Einwendungen müssen dann im weiteren Verfahren abgearbeitet werden. „Wir haben es besonders gut gemeint und die Auslegungsfrist von den vorgeschriebenen vier auf sechs Wochen erweitert, damit alle Interessierten ausreichend Zeit für die Einsichtnahme bekommen“, erläutert Bauamtsleiter Ralf Hinzmann. Allerdings lag der letzte Tag der Auslegung auf einem Sonntag. Deshalb hätte die Frist bis Montag verlängert werden müssen. Genau diesen Punkt hatte das Innenministerium moniert.

Interessierte müssen Termin mit Ralf Hinzmann vereinbaren

Die von den Politikern im März beschlossene Neuauslegung stellt die Stadt angesichts der Coronakrise allerdings vor einige Herausforderungen. Denn das Rathaus ist aus Gründen des Infektionsschutzes geschlossen, Besucher dürfen das Gebäude nur in dringenden Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache mit den Gesprächspartnern betreten. Ansonsten gibt es nur die Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme oder E-Mail-Anfragen.

Üblicherweise sind die Planungsunterlagen in den Büros des Bauamtes während der Öffnungszeiten des Rathauses einsehbar. Jetzt müssen Interessierte einen Termin mit Ralf Hinzmann unter 04151/ 88 11 70 vereinbaren, dann können die Unterlagen im Foyer des Rathauses eingesehen werden. Das ist bis zum 11. Mai möglich – einem Montag.