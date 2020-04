Schwarzenbeker Baumarkt erwartet Kundenansturm zu Ostern

Schwarzenbek. Der Parkplatz vor dem Hagebaumarkt am Hans-Koch-Ring 8 steht voller Autos, drinnen ist es dafür jedoch erstaunlich leer. Der Grund: Der Einlass ist nur mit Einkaufswagen erlaubt und davon gibt es nur 80 Stück. Dennoch hat Marktleiter Sven Buse täglich mehr als 1000 Kunden im Markt gezählt –und für den heutigen Ostersonnabend erwartet er noch einmal 20 bis 30 Prozent mehr Kunden.

Lamellenzaun trennt Kassenbereich

Zunächst hatte der Markt sogar nur 50 Einkaufswagen bereit gestellt, doch dann gab es Proteste der Kunden, die vor dem Eingang Schlange standen. Es sei ein ständiger Lernprozess, sagt Buse. So waren schnell Kassen und Info-Schalter mit einem sogenannten Speischutz aus Plexiglas zum Schutz der Mitarbeiter versehen worden, aber im Kassenbereich standen die Kunden direkt nebeneinander an.

„Wir wären kein Baumarkt, wenn wir das nicht hinkriegen würden“, schmunzelt Buse- Aus Lamellenzaun-Elementen bauten die Mitarbeiter eine Trennung auf und umwickelten sie mit Folie. Und als die Plastikchips alle waren, die der Sicherheitsdienst vor der Tür als Service an die Kunden ausgegeben hatte, wurden die Schlösser der Einkaufswagen kurzerhand mit Kabelbindern stillgelegt: Jetzt können diese auch ohne Geldstück oder Chip benutzt werden.

Coronavirus begünstigt Cocooning-Effekt

Schwieriger ist es, sich auf die neuen Kundenströme einzustellen und entsprechend Personal vorzuhalten, so Buse: „Normalerweise ist der Dienstag unser schwächster, in dieser Woche aber der bislang umsatzstärkste Tag.“ Derzeit am meisten nachgefragt werden Pflanzen und Gartenartikel – zeitweise war der Markt bei Blühpflanzen sogar ausverkauft. Im März hingegen waren Tapeten und Wandfarbe der Renner. Ob man in diesem Jahr noch ein Mal verreisen könne, sei nicht sicher. „Deshalb machen es sich viele Kunden zu Hause schön. Das ist der Cocooning-Effekt – das sich Zurückziehen in das eigene Zuhause“, so Buse.

Aus der Kurzabeit zurück in die Vollzeit

Eine Erfahrung, die auch Bettina Scheumann vom Blumengeschäft an der Hamburger Straße gemacht hat: „Drinnen sind die Leute durch, jetzt kommen die Gärten dran.“ Zu Beginn der Kontakteinschränkungen hat sie Kurzarbeit für einen Teil der Mitarbeiter beantragt, kehrt jetzt aber wieder in Vollzeit zurück: „Wir haben genug zu tun.“

Den schnellen Wechsel der Temperaturen – am 30. März hatte der Winter ein kurzes Gastspiel mit Schnee gegeben – habe den Pflanzen nicht geschadet, so Scheumann: „Für uns kommt die Sonne sogar genau richtig.“ Die Gewächshäuser an der Uhlenhorst sind voll mit vorgezogenen Sommerblumen, die dort bis zur Verkaufsreife heranwachsen. Um sowohl Kunden als auch Mitarbeiter zu schützen, mahnen Schilder, im Laden Abstand zu halten, zudem gibt es jetzt getrennte Ein- und Ausgänge.

Kartenzahlung und Desinfektion wird bleiben

Im Hagebaumarkt gibt es sogar Desinfektionsstationen: Vor dem Markt können Kunden den Einkaufswagen einsprühen und abwischen, Händedesinfektionsstationen sind im Markt verteilt. Auch das Bezahlverhalten hat sich dort verändert: Zahlten vor der Coronakrise nur etwa 40 Prozent der Kunden mit EC- oder Kreditkarte, sind es heute 70 Prozent. Viele Veränderungen seien nachhaltig, sagt Buse und nennt als Beispiel auch die Plexiglasscheiben: „Ich glaube, auch die werden wir nach der Krise nicht mehr abbauen.“

Buses großes Lob gilt seinen Mitarbeitern: „Sie leisten physisch wie psychisch im Moment unglaublich viel.“ In der öffentlichen Diskussion würde aber zumeist das Personal in Supermärkten und Discountern für deren Arbeit gelobt. „Die haben das auch völlig verdient, aber wir werden da etwas vergessen, auch wenn wir das gleiche leisten“, so Buse. Sein Tipp für Kunden, die am Ostersonnabend einen Besuch planen: „Am vergangenen Sonnabend war es morgens und nachmittags voll, zwischen 12 und 16 Uhr gab es jedoch eine Lücke.“ Wer weiß, was er will, kann auch im Internet bestellen und die Waren dann abholen.