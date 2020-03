Thorsten Börnsen ist unser neuer Plattdeutsch-Kolumnist

Mölln. Über 23 Jahre hat Ingrid Straumer unseren Lesern jede Woche einen plattdeutsche Geschichte präsentiert. Am vergangenen Sonnabend erschien ihre letzte Kolumne. Doch ihr Nachfolger steht schon in den Startlöchern: Es ist Thorsten Börnsen (50), Leiter des Zentrums für Niederdeutsch in Mölln.

Der in Schleswig geborene Börnsen wuchs in Schuby mit Hoch- und Plattdeutsch auf. Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium Flensburg studierte er aber zunächst Islamwissenschaften in Hamburg. „Nach dem Abitur habe ich für zwei Monate in einem Kibbuz in Israel gearbeitet. Da entstand mein Interesse für den Islam“, sagt Börnsen. Nach einigen Aufenthalten im Nahen Osten habe er aber gemerkt, dass ihm andere Dinge näher lagen. Börnsen wechselte den Studiengang, studierte nun Geschichte, Religionswissenschaften und Niederdeutsche Sprache und Literatur.

Plattsnacker kann auch Arabisch

Die Verbundenheit mit Israel und den Nahen Osten aber blieb: Nach dem Abschluss arbeitete Börnsen als Museumspädagoge an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, leitete auch ein deutsch-israelisches Geschichtsprojekt für das Hamburger Jugendamt. Parallel dazu entstand das Konzept für den ersten niederdeutschen Stadtrundgang in Hamburg, der bis heute monatlich stattfindet. „Platt-düütsch kunn ik jümmers beter as Arabisch“, so Börnsen.

Im Jahr 2008 veröffentlichte Börnsen auch den ersten niederdeutschen Stadtführer der Hansestadt: „Hamborg op Platt“. 2010 wechselte Börnsen als Referent für Niederdeutsch an den Lüneburgischen Landschaftsverband in Hermannsburg, konzipierte dort die „Plattsounds“, einen Songcontest für junge Amateurmusiker.

Leiter des Zentrums für Niederdeutsch

Als Börnsen 2016 die Leitung des Zentrums für Niederdeutsch von Volker Holm übernahm, brachte er die Wettbewerbsidee mit, die im Norden nun „Plattbeats“ heißt. Bis zum 25. März konnten Musiker ihre Beiträge einreichen, wegen der Coronapandemie wurde das Finale auf den 5. September verlegt.

Zur Pflege der Niederdeutschen Sprache hatte die Landesregierung im Jahr 1994 zwei Zentren für Niederdeutsch gegründet – eines in Leck in Nordfriesland für den Landesteil Schleswig, das andere zunächst in Ratzeburg für den Landesteil Holstein. Wie auch die Stiftung Herzogtum Lauenburg und die Tourismusagentur des Kreises (HLMS) hat mittlerweile auch das Zentrum für Niederdeutsch seinen Sitz im Möllner Stadthauptmannshof (Hauptstraße 150).

Twee is dat Dubbelte vun een

Während Börnsen, der in Hamburg lebt und selbst noch Zweisprachig aufwuchs, wird Niederdeutsch heute nicht mehr bruchlos innerhalb von Familien auf die nächste Generation übertragen. Ein Prozess, der in der Nachkriegszeit einsetzte, weil Eltern Nachteile in der Schule befürchteten.

„Heute sind gerade Kitas und Schulen besonders wichtig für den Erhalt der Sprache“, so Börnsen. Platt ist nicht nur leicht zu erlernen, sondern gilt auch als Brückensprache für das Erlernen des Englischen und Niederländischen. Mehrsprachigkeit im Kindesalter fördere zudem die Kompetenz der Kinder, so Börnsen: „Twee is dat Dubbelte vun een.“

Immerhin: 25 Prozent der Schleswig-Holsteiner sprechen noch aktiv Plattdeutsch, zwei Drittel verstehen es gut oder sogar sehr gut. Also keine Ausrede, Börnsen Kolumne nicht zu lesen: Die erste erscheint in unserer Ausgabe am kommenden Sonnabend.

Dree Fragen un Antwoorden

Herr Börnsen, Se hebbt dat Leit vun’t Plattdüütschzentrum in Holsteen. Snackt Se ok privaat Plattdüütsch in Ehr Alldag un mit wokeen?

Thorsten Börnsen: Meist överall un mit so vele as mööglich. Ik seh to, dat ik de Lüüd op Platt anspreken do. Denn dat steiht jo buten nich anschreven, wokeen dat snackt un wokeen nich. De meisten Lüüd hier in’n Noorden verstaht tominnst Plattdüütsch. Un enigen antern denn ok op Platt. „Snack platt, wenn’t passt un vör allen denn, wenn’t nich passen deit“. Kann ik blots jeden an’t Hart leggen!

Se sünd nu Plattdüütsch-Kolumnist vun uns Blatt. Woneem kaamt de Geschichten her, de Se schrieven doot?

De Themen vun mien Geschichten suert bi dat rut, wat ik in’n Alldag beleven do. Oder bi dat, wat in de Welt vör sik geiht. Dat is öft noog so intressant, wunnerlich oder komisch, dat dor ok mal fix en nie’e Kolumne vun warrt.

Wat is de Schriversmann or Schrieversfru, de Se op Platt an’n leevsten lesen doot?

De Eiderstedter Künstler un Schrieversmann Hein Hoop mit sien skurrilen, opstenaatschen Riemels un Geschichten gefallt mi goot. Ik mag ok de deepdinkern Lyrik vun de oostfreessche Dichtersche Greta Schoon. Un Jürgen Kropps Geschichten ut den Alldag, de mit eens jümmers wunnerlicher warrt, finn ik heel intressant.