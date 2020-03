Schwarzenbeks „Dorfsheriff“ jagt jetzt Autobahnraser

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Schwarzenbek. 22 Jahre jagte er in der Europastadt große und kleine Ganoven, leitete elf Jahre die Polizeistation Schwarzenbek-Land. Jetzt sagt Daniel Stephan, der heute seinen 45. Geburtstag feiert, Tschüs. Von Mittwoch, 1. April, an ist der Polizeihauptkommissar als neuer Leiter der Autobahnpolizei in Talkau für das knapp 47 Kilometer lange Teilstück der A 24 zwischen Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zuständig.

Entscheidung nie bereut

Der gebürtige Mecklenburger hatte sich nach dem Abitur für den Dienst bei der Polizei entschieden: „Mich hat das Aufgabenfeld des Polizisten gereizt und ich habe diese Entscheidung auch nie bereut. Es ist ein spannender Job, bei dem man morgens nie weiß, was den Tag über so passieren wird“, so Stephan.

Nach Schwarzenbek kam der junge Polizeianwärter erstmals im Jahr 1997: Während seines Studiums an der Verwaltungsfachhochschule in Altenholz absolvierte er ein Praktikum in der Europastadt. „Das hat mir so gut gefallen, dass ich am 3. August 1998 auch hier meinen Dienst angetreten habe“, erinnert sich der Beamte: „Als Dienstanfänger konnte ich hier die gesamte Palette des polizeilichen Alltags kennenlernen.“

Geiselnahme auf dem Ritter-Wulf-Platz

Zwei Jahre später lernte Stephan, dass es noch einen weiteren wichtigen Aspekt der Polizeiarbeit gibt: Erfahrung. Am Nachmittag des 25. August 1999 hielt ein psychisch kranker Mann auf dem Ritter-Wulf-Platz einer älteren Dame ein Messer an den Hals und forderte vor zahlreichen Schaulustigen Bargeld und ein Taxi. „Ich war mit zwei zum Glück älteren Kollegen zufällig im Dienst“, erinnert sich Stephan: „Da wurde mir sehr deutlich vor Augen geführt, wie gefährlich dieser Beruf auch sein kann.“

Mit etwas Glück gelang es den drei Polizisten, den Geiselnehmer zu überwältigen und das Opfer zu befreien. Die Seniorin erlitt einen Schock. „An diesen Einsatz musste ich noch oft zurückdenken, auch jetzt beim Einpacken meiner Sachen im Revier gleich gegenüber“, so Stephan. Eine Lehre, die er aus dem Vorfall zog, gab er an jüngere Kollegen weiter: „Der Beruf des Polizisten lebt nicht nur von der Ausbildung, sondern auch von der Erfahrung. Es braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl für das jeweilige Gegenüber.“

Die „Drei Sprühende Fruchtzwerge“

Die Bürger der Europastadt kennen Stephan aber auch als Graffiti-Sachbearbeiter. 1999 hatten drei Jugendliche überall in der Stadt ihr „Tag“ hinterlassen: „3DSF“ stand für „Die sprühenden Fruchtzwerge“ fand Stephan heraus und schnappte die Sprayer. Die hatten einen Schaden von 33.000 D-Mark angerichtet. Inflationsbereinigt entspräche dies heute einer Schadenssumme von 23.000 Euro.

Elf Jahre zuständig für die Dörfer

Im Jahr 2004 zum Dienstgruppenleiter ernannt, übernahm Stephan ein Jahr später die Leitung der Polizeistation Schwarzenbek-Land und war fortan für die Dörfer im Umland zuständig. Die Polizeiposten in Gülzow, Kuddewörde und Groß Schretstaken wurden damals zur neuen Station zusammengelegt, die ihren Sitz im Polizeirevier in Schwarzenbek hatte.

„Ich hatte nicht nur die Aufgabe, die Station zu eröffnen, sondern auch, sie wieder zu schließen“, sagt Stephan, denn 2016 wurden zahlreiche kleine Dienstellen im Zuge der Polizeireform geschlossen. Stephan wurde danach Leiter des Ermittlungsdienstes und jetzt Chef der Autobahnpolizei: „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, bin aber auch dankbar für die Zeit und die Erfahrungen in Schwarzenbek.“