Großer Ansturm auf geöffnete Recyclinghöfe fiel aus

Lanken. „Ich ziehe gerade um“, sagt Sebastian (34). Bereits um 9.20 Uhr stand der Schwarzenbeker mit seinem Kleinwagen vor dem Tor des AWSH-Recyclinghofes an der Kesselflickerstraße 14 im Gewerbegebiet Lanken. Im Heck des Kleinwagens säuberlich aufgeschichtet mehrere zerlegte Möbelteile und Regalbretter.

Vor eineinhalb Wochen hatte die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) sämtliche Anlagen im Herzogtum Lauenburg und Stormarn geschlossen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren. Seit Montagmorgen sind die Höfe in Lanken, Wiershop, Grambek sowie in Bargteheide und Bad Oldesloe wieder für private Anlieferer geöffnet. Allerdings werden immer nur fünf Fahrzeuge gleichzeitig auf den Hof gelassen, gezahlt werden soll möglichst kontaktlos per EC-Karte.

Viele Bürger haben zu Hause renoviert

„Von den Kunden gab es durchweg ein positives Feedback, sie zeigten viel Verständnis für die auf dem Hofgelände geltenden Einschränkungen“, zog AWSH-Sprecher Torben Müller gestern Nachmittag ein positives Fazit des ersten Öffnungstages. Müller gibt aber auch zu, dass die Mitarbeiter mit einem stärkeren Andrang gerechnet hatten. Womöglich hatte der Wintereinbruch mit Schneefall bis zum frühen Nachmittag Anlieferer vom Besuch abgehalten.

Die meisten Kunden, die ihre Abfälle entsorgten, nutzen die Einschränkungen durch das Coronavirus, um zu Hause zu renovieren. „Wir haben das Kinderzimmer renoviert. Als wir damit angefangen haben, wussten wir aber noch nicht, dass die Recyclinghöfe geschlossen werden“, sagt Raimund Radloff. Der 35-Jährige war extra aus Trittau nach Lanken gekommen. „Über die Autobahn geht das schneller als nach Bargteheide oder Bad Oldesloe“, so Radloff. Platz schaffen musste auch Andreas Erdmann aus Schwarzenbek, der mit einem Anhänger nach Lanken gekommen war: „Wir renovieren und haben bereits neue Möbel bestellt. Die alten müssen deshalb jetzt weg.“ Auch Michael Hoffmann aus Groß Pampau hatte seinen Transporter mit Sperrmüll beladen: „Der liegt schon eine Woche bei uns zu Hause rum.“

Tütenweise werden Rest- und Biomüll abgeladen

Den Dachstuhl seiner Oma, fein säuberlich zerlegt, hatte ein Schwarzenbeker auf seinen Anhänger geladen. „Bei ihr hat es reingeregnet, die Sparren waren teils schon morsch“, so der junge Mann. Bevor das frische Holz angeliefert wird, musste nun das alte weg. Immerhin: Die Lücke im Dach ist mit Folie gegen Schnee und Regen gesichert.

Keinen Sperrmüll, sondern tütenweise Rest- und Biomüll hatten Nico Altenburg und Steven Becker, die extra aus Wentorf nach Lanken gekommen waren, in ihren Autos. „Die Abfuhr des Mülls ist ein Grundbedürfnis“, kritisierte Becker die ausgesetzten Leerungstermine zunächst beim Biomüll und aktuell bei den Restmülltonnen.

Womöglich wird es eine Zwischenleerung geben

Sollte die Müllabfuhr nicht funktionieren, so Altenburg, sollte die AWSH weitere Recyclinghöfe öffnen: „Wenn nur fünf Fahrzeuge zeitgleich auf den Hof dürfen, gibt es doch keinen Kontakt – sowohl zu Mitarbeitern als auch anderen Anlieferern.“

Zumindest die Biotonnen, deren Leerung ausgesetzt wurde, werden aktuell wieder abgeholt. Und auch für die besonders betroffenen Besitzer von kleinen Restmülltonnen mit vierwöchiger Leerung, die ansonsten bis Mai nicht mehr geleert würden, sei eine Lösung in Arbeit, so Müller. Womöglich wird es eine Zwischenleerung geben, denn einfach im Mai einen Müllsack neben die Tonne zu stellen, würde das Abfallaufkommen möglicherweise so erhöhen, dass die Fahrzeuge ihre Touren nicht schaffen.