Kunden können Jobcenter jetzt online nutzen

Schwarzenbek. Alle Jobcenter im Kreis Herzogtum Lauenburg sind wegen der Coronapandemie geschlossen, trotzdem sind die 180 Mitarbeiter weiterhin für ihre Kunden da: „Der persönliche Kontakt ist uns in diesen Zeiten sehr wichtig, wir rufen deshalb alle unsere Kunden an“, sagt Olaf Berling, stellvertretender Leiter des Jobcenters im Kreis.

Und das nicht nur, um zu beruhigen und Probleme zu klären, sondern auch den 5800 Leistungsbeziehern ein Angebot zu machen: Über den Online-Service www.jobcenter-digital.de können sie Veränderungen mitteilen oder die Weiterbewilligung von Arbeitslosengeld II beantragen. Dazu gibt es viele Infos zu Unterstützungsleistungen, Weiterbildung und Umschulung oder Grundsicherung.

Jobcenter verschickt Passwort und Kennung

Selbst können Leistungsbezieher sich beim digitalen Jobcenter jedoch nicht einloggen. Voraussetzung ist ein vorheriges Gespräch mit einem Sachbearbeiter, der dann Kennung und Passwort per Post zuschickt. Wer nicht auf den Anruf warten will, kann sich unter 04542/85 51 11 auch direkt an das neue Bürgertelefon des Jobcenters wenden. Zudem gilt weiterhin die Nummer der Servicehotline unter 04542/85 51 70. „Sie werden aber ohnehin von uns angerufen“, sagt Berling.

Begonnen hat die Aktion bereits Mitte März im Amt Schwarzenbek-Land. „Wir konzentrieren uns zunächst auf die Kunden, die in den Dörfer wohnen und für die es schwieriger ist, zu uns zu kommen“, so Berling. Danach geht es weiter in Lauenburg.

Leistungsbezieher und Parteien der Schifferstadt hatten immer wieder vergeblich eine Filiale des Jobcenters für Lauenburg gefordert. Mit dem neuen Online-Angebot würden viele Fahrten zum Jobcenter nach Geesthacht oder Schwarzenbek wegfallen. Erst im letzten Schritt werden dann die Leistungsbezieher in den Städten angerufen, in denen es ein Jobcenter gibt. Berling geht davon aus, dass die ganze Aktion noch etwa zwei Wochen dauern wird.

Keine Sanktionen: Zahlungen laufen weiter

Aber auch, wer noch keinen Anruf erhalten hat, braucht sich keine Sorgen zu machen: Die Zahlungen des Jobcenters laufen weiter. Auch wer bereits eine Einladung zu einem Termin bekommen hat, muss dem nicht Folge leisten: Es drohen keine Sanktionen, weil alle Vermittlungs- und Beratungsgespräche abgesagt sind. 160 Kunden, deren Leistungen zum Monatsende ausgelaufen wären, hatten zusätzlich einen Anruf erhalten, um Nachfolgeanträge zu klären. „Das hat die Menschen sehr beruhigt“, lobt Berling seine Kunden: „Sie zeigen viel Verständnis und sind sehr diszipliniert.“ Einen Vorteil haben die Kontaktbeschränkungen, so Berling: „Wir erreichen unsere Kunden derzeit bombastisch gut.“

Arbeitslosengeld II auch für Selbstständige

Wer bisher keine Leistungen des Jobcenters erhält, kann unter www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld2 einen entsprechenden Antrag herunterladen und auch ohne vorherige Anmeldung in den Briefkasten des jeweiligen Jobcenters einwerfen. Zumindest kurzfristig Hartz IV zu beantragen, kann auch eine Möglichkeit für Selbstständige und Freiberufler sein. Berling: „Die Zahl unserer Leistungsbezieher steigt derzeit stark an, darunter sind auch viele Selbstständige.“

Weil Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld I nur für Arbeitnehmer bereitstehen und die Soforthilfen von Bund und Land den Fortbestand des Unternehmens sichern helfen sollen, können unter bestimmten Umständen auch Selbstständige das Arbeitslosengeld II beantragen, so Berling: „Wenn keine Rücklagen vorhanden sind, springen wir bei Lebensunterhalt und Wohnungsmiete ein.“