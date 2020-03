Ein Bild aus dem Juni 2018: Mülltonnen stehen dicht an dicht an der Geesthachter Straße in Geesthacht. Wegen der Personalnot bei der Grabau Entsorgung GmbH aus Geesthacht wurden in Stormarn und im Herzogtum Lauenburg wochenlang Mülltonnen gar nicht oder mit erheblicher Verzögerung geleert.