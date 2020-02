Im Wasserwerk am Kleinen Schmiedekamp 11 wird das Trinkwasser, das in vier Tiefbrunnen gefördert wird, aufbereitet und gespeichert. 2500 Kubikmeter fließen pro Tag über ein 70 Kilometer langes Rohrnetz in 3800 Haushalte in Schwarzenbek sowie nach Grove, Grabau, Sahms, Brunstorf und Lanken.