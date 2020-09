Hochwertiges Werkzeug aus Transportern in Reinbek gestohlen

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Reinbek. Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 15. und 16. September, mehrfach in Reinbek zugeschlagen: Sie brachen Transporter auf und entwendeten hochwertes Elektrowerkzeug.

Kripo Reinbek ermittelt nach Fahrzeugaufbrüchen

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden drei Fahrzeuge in der Zeit von Dienstagabend, 17.30 Uhr, und Mittwochmorgen 6.40 Uhr, gewaltsam aufgebrochen. Die Transporter der Marken VW und Mercedes standen im Bereich Eichenbusch, Kieler Straße und Holsteiner Straße. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Dienstagmittag wurden Werkzeugkoffer an einem Fußweg nahe der Holsteiner Straße in Reinbek gefunden. Ob es sich dabei um Stehlgut aus den benannten Fahrzeugaufbrüchen handelt, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Reinbek sucht nun Zeugen: Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an die Polizei unter 040/7277070.