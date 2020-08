Gemüseanbau in Reinbek: Vom Samen bis in die Salatschüssel

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Reinbek. Team – Technik – Tradition, so heißt es im Leitbild des Gemüsebetriebes Beckedorf. Und in der Tat – diese Themen beschreiben exakt das Familienunternehmen. Seit 1939 ist der Betrieb in Familienhand. Erst Schmorgurken in den Treibhäusern von Moorwerder (Wilhelmsburg), seit 2005 auch Salat auf Freilandflächen am Burgstall 1 im Reinbek-Büchsenschinken.

Der 54 Jahre alte Dirk Beckedorf aus Moorwerder führt das Unternehmen zusammen mit seiner Frau Kathrin (53). Sein heimliches Hobby: Technik. Und so begegnen Besuchern in allen Produktionsbereichen Innovationen und selbst entwickelte Maschinen. „Das Gros der Salate, vor allem Rucola, die in hiesigen Lebensmittelgeschäften und Discountern gekauft werden, ist auf unseren Feldern gewachsen“, sagt Dirk Beckedorf. Rewe, Edeka, Kaufland, Aldi, um nur einige zu nennen, führen Waren des Reinbeker Gemüsehofs. Etikettiert wird nach Kundenwünschen. Die Verhandlungen der Konditionen übernimmt die Erzeugerorganisation „Mecklenburger Ernte“.

15 Millionen Pflanzen werden jährlich in Reinbek gesetzt

Im März beginnt die Freilandsaison. Dann kommen die ersten Setzlinge in die Erde. „Die werden in Treibhäusern vorgezogen, damit wir schnell die Geschäfte beliefern können“, so Beckedorf. Mitte April werden die ersten Salate vom Feld geholt, parallel wird gesät. So sorgen die Salatprofis für eine konstante Ernte. Rucola, Lollo rossa und bianca (wie die Sorten ursprünglich hießen), Feldsalat, Eichblattsalat, Römersalat und Petersilie wachsen auf rund 300 Hektar. Bis Ende August laufen Ansaat und Setzen von 15 Millionen Pflanzen in Reinbek, bis Ende Oktober wird geerntet.

Neben sechs festen Mitarbeitern und Sohn Tietje (24), der inzwischen mit ins Unternehmen eingestiegen ist, helfen in Spitzenzeiten 80 Saisonkräfte. 80 Prozent von ihnen kommen jedes Jahr wieder. Barbara Sikova (62) ist zum 33. Mal auf dem Hof. Alle Saisonkräfte leben in Unterkünften auf dem Gelände. Ausreichend Sanitäranlagen und ein Bus für Einkaufs- und Ausflugsfahrten stehen ihnen zur Verfügung. „Wir legen viel Wert darauf, dass es den Mitarbeitern gut geht und wir als Team arbeiten“, so der Chef des Betriebes. Und so kümmern sich die Beckedorfs persönlich, wenn es mal Probleme gibt oder Hilfe benötigt wird. „Wir möchten mehr als nur Arbeitgeber sein“, ergänzt Kathrin Beckedorf.

Dirk Beckedorf und Sohn Tietje entwickeln eigene Maschinen

Vom Setzen der Setzlinge bis zum Eintüten des Salates läuft vieles digitalisiert. Dirk Beckedorf hat dazu mit Sohn Tietje eigene Maschinen entwickelt wie etwa Pflanz- und Erntemaschinen. Beim Setzen der Setzlinge müssen nun die Pflanzen nicht mehr in Kisten auf dem Feld verteilt werden, sondern können dank einer Spezial-Konstruktion vom Pflanzwagen mitgeführt werden. Die Rucolaernte erfolgt maschinell, im Wagen wird der Salat direkt in Kisten verpackt.

In der Produktionshalle wird der Salat per Hand auf dem Band kontrolliert, Unkraut wird aussortiert. Das Waschen erfolgt auf einem Fließband, das in der Packstation endet. Gesteuert wird alles über Computer im Hallenbüro. Die produzierten Mengen werden permanent digital erfasst. Über das Smartphone können die Zahlen jederzeit eingesehen werden. Gelagert wird die Ware in einer auf acht Grad gekühlten Lagerhalle, bevor die Bestellungen mit Lastwagen in den Einzelhandel gebracht werden.

150.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr

150.000 Kubikmeter Wasser werden je nach Wetterlage pro Jahr benötigt, Solarkollektoren auf den Dächern der Hallen drücken die Energiekosten. Und auch für die Arbeitsbedingungen hat die Technik Einzug genommen. „Wir müssen für die Mitarbeiter attraktive Arbeitsplätze schaffen“, so Dirk Beckedorf. Und so verfügen die Trecker auch über eine Klimaanlage, gefahren wird automatisiert. Dirk Beckedorf kennt selbst noch andere Zeiten und weiß, wie sehr die Hitze auf den Kreislauf gehen kann. Die Beckedorfs planen genau, wo jeder Mitarbeiter eingesetzt wird. „Wenn die Leistung nicht gut ist, liegt es meist daran, dass die Aufgabe falsch ist“, so der Familienvater.

Die Beckedorfs führen ihren Betrieb bereits in dritter Generation

Seit 26 Jahren ist seine Frau Kathrin an seiner Seite. Sie hing ihren Beruf als Einzelhandelskauffrau an den Nagel und stieg in den Betrieb mit ein, den die beiden nun seit 15 Jahren in dritter Generation gemeinsam führen. „Es klappt super mit dem Zusammenarbeiten“, sagt die Mutter zweier erwachsener Kinder. Auch Tochter Hanna (21) hat eine Neigung zur Natur. Sie ist Garten- und Landschaftsbauerin und möchte noch studieren.

„Dirk geht im Gemüsebau auf“, sagt Kathrin über ihren Mann. Und er selbst bestätigt: „Wenn wir viel Geld verdienen wollten, hätten wir uns für eine andere Branche entschieden.“ Schließlich schwinge das Risiko „Wetter“ immer mit. Irgendwann wird Sohn Tietje den Betrieb übernehmen wollen. Doch bis dahin wird noch die ein oder andere Erfindung aus der Werkstatt rollen: Stillstand ist für Dirk Beckedorf ein Graus.