TV-Sendung „Lieb & Teuer“ – Wehmut im Reinbeker Schloss

Reinbek. Die beliebte NDR-Fernsehsendung „Lieb & Teuer“ hat seit der Erstausstrahlung 2001 viele Fans. Am Sonntag fand zum letzten Mal die Kunstsprechstunde im Reinbeker Schloss statt, bei der Experten private Stücke begutachten und Objekte für die Fernsehaufzeichnung aussuchen. „Lieb & Teuer“ fällt, wie berichtet, den Sparmaßnahmen beim NDR zum Opfer.

„Im Schnitt haben wir sonst mindestens 300 Gäste hier“, sagt Marina Bartsch-Rüdiger, verantwortliche Redakteurin beim NDR. Aufgrund der Corona-Regeln dürfen es diesmal nur 200 sein, die sich vorab anmelden mussten. Sie nutzen die letzte Gelegenheit, ihre Familien- und Sammlerstücke von ausgewählten Experten begutachten zu lassen. Etwa 20 von ihnen werden zur Aufzeichnung der TV-Sendung eingeladen.

Jeweils eine Viertelstunde begutachten Experten die Objekte

Im großen Erdgeschoss-Saal des Schlosses haben neun Kunstexperten verschiedener Fachrichtungen ihre Tische aufgebaut und erwarten die Gäste. Jeweils eine Viertelstunde stehen zur Begutachtung zur Verfügung. Ist ein Objekt so besonders, dass es sich für die Aufzeichnung der TV-Sendung eignet, fragen die Experten die Besitzer, ob diese es in der Sendung vorstellen möchten.

Antje Holz hat eine Schale aus Murano-Glas mitgebracht.

Foto: Stephanie Rutke

Die Bergedorferin Antje Holz hat eine Schale aus weißem Murano-Glas, verziert mit kleinen, goldenen Ornamenten, mitgebracht. „Die Schale haben meine Großeltern, Margarethe und Paul-Heinrich Reese, von einer Italienreise mitgebracht“, weiß sie. „Sie wurde um 1900 auf Murano hergestellt, und ich bin heute hier, um ihren Wert zu erfahren“, berichtet die Besitzerin. Verkaufen wird sie das hübsche Stück auf keinen Fall, die Schale soll in der Familie blieben. „Ich benutze sie regelmäßig als Keksschale“, erzählt Antje Holz. Genaueres zu ihrer Schale wird sie erst im September erfahren, denn das Stück wurde von der Kunsthistorikerin Dorothée Rather für die Fernseh-Aufzeichnung ausgesucht.

Viele Gegenstände sind mehr als 100 Jahre alt

Renée Martina und Klaus-Dieter Oehr aus Bergedorf haben eine französische Kaminuhr mitgebracht, Dr. Bernd Schmoller (l.) begutachtet sie.

Foto: Stephanie Rutke

Am Nachbartisch begutachtet Dr. Bernd Schmoller eine Uhr, die Renée Martina und Klaus-Dieter Oehr aus Bergedorf mitgebracht haben. „Das ist eine französische Kaminuhr, die etwa 100 Jahre alt ist“, stellt der Experte fest. Die Uhr ist mit plastischen Figuren der italienischen Commedia dell’arte verziert. Ein Harlekin und die Columbine blicken zum Ziffernblatt. Die Uhr hat auf ungewöhnlichem Weg zu ihren Besitzern gefunden: „Ich habe beim Einkaufen im Discounter an der Pinnwand ein Verkaufsangebot mit dem Foto der Uhr gesehen“, erinnert sich Klaus-Dieter Oehr. Seine Frau war von dem antiken Stück genauso begeistert wie er und so wechselte die Uhr den Besitzer. „Das war ein guter Kauf“, so Schmoller, „sie muss nur noch gereinigt werden“.

Ein weit gereistes Objekt haben Michael und Ursula Afanasjevs zur Begutachtung mitgebracht: Es ist ein Porzellankrug, der vermutlich im 19. Jahrhundert in Italien hergestellt wurde. „Wir haben 25 Jahre lang auf Zypern gelebt, und ich habe den Humpen dort gekauft“, freut sich der Besitzer über sein Sammlerstück, das er bis heute fantastisch findet. Auf dem Humpen mit dem enormen Fassungsvermögen thront ein dreidimensionaler Löwe. Auf dem Gefäß sind Kampfszenen mit farbig bemalten, plastischen Figuren dargestellt.

Mitarbeiter der Sendung erinnern sich

Auch die Kunsthistorikerin Christiane Blumenthal ist begeistert und hat den Humpen für die Sendung ausgesucht. Alles über seine Geschichte und den Wert erfahren die Afanasjevs in der Sendung. „Wir haben auf Zypern oft die Sendung ,Lieb & Teuer’ gesehen“, erzählt Ursula Afanasjevs. Jetzt freut sich die 75-Jährige darauf, selbst im September vor der Kamera zu stehen.

Beim Team herrscht am Begutachtungstag Wehmut. „Ich habe in den letzten 15 Jahren rund 100 Kunstsprechstunden begleitet“, sagt Redakteurin Marina Bartsch-Rüdiger. Auch Moderatorin Janin Ullmann, die ebenfalls vor Ort ist, hat viel erlebt. „Es gab oft Tränen, teils aus Freude, manchmal auch, weil die Gäste kaum glauben konnten, welch wertvolle Stücke sie uns gebracht haben“, erinnert sie sich. Hinter den einzelnen Objekten stecken oft spannende Geschichten und viele Emotionen und Erinnerungen, weiß sie.

Im September wird die letzte Sendung aufgezeichnet

Ob es diesmal wieder so spannende Highlights wie im Jahr 2008 gibt, wird vorfreudig erwartet. „Damals haben wir zwei Venedig-Ansichten im Stil von Canaletto begutachten lassen“, erinnert sich Marina Bartsch-Rüdiger. Der Wert der Bilder wurde auf rund 60.000 Euro geschätzt. Sie wurden bei einer Auktion in Zürich schließlich für die stolze Summe von 227.000 Euro versteigert.

Nachdem die letzte Kunstsprechstunde abgehalten und Objekte für die nächsten Sendungen ausgesucht wurden, kommt das NDR-Team noch ein letztes Mal vom 10. bis 20. September für die Aufzeichnung von „Lieb & Teuer“ ins Reinbeker Schloss. „Wir produzieren dann gleich elf Sendungen am Stück“, sagt Marina Bartsch-Rüdiger. Jeweils fünf Gäste lassen ihre Objekte begutachten. Ausstrahlungstermine sind dann zu Beginn des kommenden Jahres.