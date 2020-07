Grossmann Feinkost verdoppelt seine Produktion in Reinbek

Reinbek. „Ich glaube, wir sind aktuell Exoten in der Lebensmittelbranche“, sagt Björn Sänger, Betriebsleiter bei Grossmann in Reinbek. Er spielt damit auf die 30 Neueinstellungen an, die das mittelständische Unternehmen mit Sitz an der Liebigstraße plant. Grossmann erweitert seine Produktion am Standort durch konzerninterne Verlagerungen – eine klare Standortsicherung. „In den zwölf Jahren, in denen ich im Unternehmen bin, haben wir noch nie so viele Mitarbeiter auf einmal eingestellt“, sagt Sänger.

Im Reinbeker Gewerbegebiet produziert Grossmann seit 1978 von Hand gefertigte mediterrane Spezialitäten wie Antipasti und auch Feinkostsalate für den Einzelhandel und Großverbraucher, etwa aus der Gastronomie. Die kommenden Monaten wird die Produktion Schritt für Schritt hochgefahren, soll schließlich verdoppelt werden. „Zum ersten Mal in unserer Geschichte führen wir ein Zwei-Schicht-System ein“, sagt Sänger.

Andrang im gastronomischen Bereich

Gesucht werden aktuell Köche und Produktionshelfer, Maschinen- und Anlagenführer, Lagermitarbeiter und Betriebstechniker. „Wir waren davon ausgegangen, dass wir durch Corona deutlich mehr Bewerbungen erhalten“, sagt Personalleiterin Celina-Isabelle Brüggmann. Spürbar sei der Andrang im gastronomischen Bereich, Anschreiben von Köchen landen häufiger im Postfach der Personalerin. „Weitere Bewerbungen sind aber herzlich willkommen“, ergänzt Celina-Isabelle Brüggmann.

Für einen Job bei Grossmann sprechen aus ihrer Sicht flexible Arbeitszeiten mit Zeiterfassung, 38-Stunden-Woche, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie eine betriebliche Altersvorsorge. „Und zu Weihnachten bekommt jeder Mitarbeiter eine Pute und zwei Flaschen Wein“, ergänzt Björn Sänger.

Grossmann verfügt in Reinbek über weitere Ausbaureserven

Um 30 neue Mitarbeiter unterzubringen und die Produktion auszuweiten, ist das Unternehmen gerade mitten in Umbauarbeiten. Neue Maschinen für Produktion und Verpackung stehen bereit. Im Lager wird mehr Platz für Spezialitäten aus Südafrika, Griechenland und Ungarn geschaffen. Kapazitäten für eine Personalaufstockung von 230 auf 260 Mitarbeiter sind am Standort bereits vorhanden.

„Wir haben auf dem Grundstück weitere Ausbaureserven. Die bewahren wir uns für die kommenden Jahre. Wer weiß, mit was für Innovationen Grossmann als nächstes auffährt“, so Björn Sängers verheißungsvoller Ausblick. Vor 15 Jahren hat Grossmann beispielsweise erstmals Hummus vertrieben, war damit seiner Zeit voraus. Seit wenigen Jahren ist die Creme aus pürierten Kichererbsen in Deutschland Trend-Nahrungsmittel.

„Neueinstellungen sind in der jetzigen Zeit nicht untypisch“

Die Grossmann Feinkost GmbH wurde 1967 von Wolfgang und Erika Grossmann in Hamburg-Billstedt gegründet. Heute werden die Spezialitäten europaweit geliefert, der Schwerpunkt liegt auf Österreich, Schweiz, Belgien und Niederlande. Zum Sortiment zählen mehr als 500 Produkte, etwa gefüllte Paprika, eingelegte Oliven, Desserts, Cremes und Salate. Grossmanns Klassiker sind der rote Heringssalat und Heringshappen in Dillcreme. Die Firma zählt seit 2001 zur „Wernsing Food Family“, einer europaweit tätigen Unternehmensfamilie mit dem Schwerpunkt Feinkost.

Wie Stefan Nakielski aus der Agentur für Arbeit in Bad Oldesloe erklärt, sind „Neueinstellungen in der jetzigen Zeit nicht untypisch. Jedoch ist die Nachfrage gegenüber der Vor-Corona-Zeit erheblich geringer.“ Im Juni wurden 254 neue Stellen gemeldet, 148 weniger als im Vorjahresmonat. Die meisten Stellen werden im Handel, Baugewerbe, verarbeitenden Gewerbe und der öffentlichen Verwaltung und Sozialversicherung geboten. Im Juni meldete die Agentur für Arbeit 1876 unbesetzte Stellen im Kreis. Gegenüber Juni 2019 ist die Zahl um 356 gesunken.