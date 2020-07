46-Jähriger stürzt nach Streit vor S-Bahn in Reinbek

Reinbek. Ein 46 Jahre alter Mann ist Dienstagnacht nach einem Streit am Reinbeker Bahnhof auf die Gleise gestürzt – in dem Moment, als die S-Bahn in Richtung Hamburg-Bergedorf einfuhr. „Durch eine sofort eingeleitete Notbremsung ist die Bahn noch rechtzeitig zum Stehen gekommen, der Mann wurde entgegen erster Meldungen nicht überrollt“, sagt Michael Hiebert, Sprecher der zuständigen Bundespolizeiinspektion in Kiel. Die Beamten ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. „Wir sind noch ganz am Anfang“, sagt Hiebert.

Unfall S-Bahn Reinbek: Kontrahent musste mit auf die Wache

Der aus Afghanistan stammende Mann wurde bei dem Sturz schwer verletzt, erlitt laut Hiebert Unterschenkelbrüche. Sein Kontrahent, ein 25 Jahre alter Pole, wurde von den Polizisten auf die Wache in Reinbek mitgenommen. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist bislang unklar. Fest steht aber, dass beide Männer an dem Abend alkoholisiert waren. „Blutproben wurden entnommen“, sagt Michael Hiebert. Das Testergebnis liege noch nicht vor.

„Wir wurden um kurz nach halb zwölf mit den Hinweisen ,Menschenleben in Gefahr’ und ,Person unter Zug’ alarmiert“, sagt Joachim Stanisch, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Reinbek. 25 Helfer eilten umgehend zum Einsatzort an der Sophienstraße. „Rettungsdienst und Notarzt waren bereits dort“, sagt Stanisch. „Der Mann war sichtbar und auch ansprechbar.“

Die Feuerwehrleute hatten eine sogenannte Schaufeltrage dabei, um den 46-Jährigen zu befreien, der zwischen Gleiskante und Zug eingeklemmt war. „Sie lässt sich direkt unter den Patienten schieben, um ihn aus einem sehr beengten Raum herauszuziehen“, sagt Stanisch. „Mit dieser Trage können wir relativ gut eine Person unter einem Zug hervorziehen.“ Danach wurde der Mann auf eine normale Rettungstrage verladen und in ein Krankenhaus gebracht.

Einsatz dauerte zwei Stunden – Schienenersatzverkehr für Fahrgäste

Etwa zwei Stunden lang habe der Einsatz für die Feuerwehr gedauert, sagt Stanisch. Anschließend trafen sich die Kameraden für eine interne Nachbereitung. „Es ist nicht ohne, so etwas zu sehen“, sagt der Feuerwehrsprecher. „Darüber reden und sich auszutauschen hilft dabei, das Geschehen besser zu verarbeiten.“ Der Lokführer wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Dieser kümmerte sich auch um die Freundin des Opfers, die den Vorfall mitangesehen haben soll. Während des Einsatzes war der Bahnverkehr unterbrochen, der Strom musste abgestellt werden. Für Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.