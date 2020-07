Die lange Geschichte der „Villa Miraflores“

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Wentorf. Die Mauern der „Villa Miraflores“ in Wentorf erzählen eine lange Geschichte: Erbaut zwischen 1912 und 1914 vom Überseekaufmann Eduard Fellmer, von 1934 bis 1989 Sitz der Gemeindeverwaltung, 1989 bei einem Brand beschädigt, von 1992 bis 1994 aufwendig restauriert und liebevoll gepflegt durch die jetzigen Besitzer Christel und Dr. Bernd Kirsten. Nun steht das Landhaus Fellmer zum Verkauf. Der Makler Dahler & Company wirbt online für das „herrschaftliche Anwesen“ mit 724 Quadratmetern Wohnfläche.

Vor gut einem Jahr hat die Wentorfer Historikerin Hildegard Ballerstedt die Neobarock-Villa An der Hege 18 zuletzt besucht. Sie pflegte einen guten Draht zu dem Ehepaar Kirsten und führte mehrmals Interessierte über das Areal. „Die Villa wurde mit Liebe und Stilempfinden restauriert. Jedes Detail, das man erhalten konnte, haben sie erhalten. Es hat mich geschockt, als ich von dem Verkauf erfahren habe“, sagt die 84-Jährige.

Fellmers Erben verkauften die Villa für nur 30.000 Mark

Historische Aufnahme des ehemaligen Rathauses An der Hege 18 in Wentorf.

Foto: Bürgerverein Wentorf

Wie berichtet, meldete der Mode-Hersteller Golfino aus Glinde vergangenes Jahr Insolvenz wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung an. Das Ehepaar Kirsten hatte Golfino im Jahr 1985 gegründet, richtete später Ateliers für Modedesign und Repräsentationsräume auf dem Areal in Wentorf ein. Jetzt wird die Firma durch eine britische Beteiligungsgesellschaft unter neuer Leitung fortgeführt, und das Unternehmerpaar trennt sich von der prachtvollen Villa. Wie unsere Zeitung erfuhr, kann die „Villa Miraflores“ für 3,9 Millionen Euro erworben werden. Dr. Kirsten möchte sich aktuell nicht zum Verkauf äußern.

Bevor das Ehepaar Kirsten An der Hege lebte, diente die Villa jahrzehntelang als Wentorfer Rathaus. Die seit 1930 amtsfreie und wachsende Gemeinde Wentorf war auf der Suche nach einem neuen Domizil, wie Hildegard Ballerstedt in ihrem Aufsatz im Buch „Herrschaftliche Zeiten“ beschreibt. „Die Gemeinde riss sich die Villa Miraflores zur NS-Zeit billig unter den Nagel“, erklärt die Historikerin. Die Erben von Eduard Fellmer hatten die Immobilie damals zum Verkauf angeboten. Aus den Unterlagen geht hervor, dass das Grundstück, das einen Bauwert von 150.000 Mark hatte, für 30.000 Mark an die Gemeinde überging. Neben der Verwaltung, den Gendarmen und der Gemeindeschwester erhielt dort auch die NSDAP zeitweise ein Büro.

1989 brannte das Erdgeschoss völlig aus

Trotz eines Feuerwehr-Großeinsatzes in der Nacht vom 5. September 1989 brannte die Villa aus.

Foto: NN / nn

Über die Jahre wurde die Villa an die Bedürfnisse der Verwaltungsarbeit angepasst. „Es wurden beispielsweise viele Wände gezogen“, erklärt Hildegard Ballerstedt, die Villa sei baulich „sehr verunstaltet“ worden. So waren kleinere Räume für die Mitarbeiter und Versammlungssäle geschaffen worden, weiß Holger Gruhnke, der von 1987 bis 2005 Bürgermeister in Wentorf war.

Gruhnke erinnert sich noch gut an seine Zeit in der Villa. Ungern jedoch an den Schock 1989: Drei Jugendliche waren Anfang September durch eine zerschlagene Fensterscheibe in das Haus eingebrochen. Sie hatten nach Bargeld gesucht und legten Feuer. Der flapsige Kommentar des damals 19 Jahre alten Haupttäters: „Ich hab’ das einfach nur mal so gemacht. Mal sehen was passiert.“ Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehren brannte das Erdgeschoss völlig aus, das Obergeschoss samt Kämmerei und Hauptamt wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Zahlreiche Akten und ein Großteil der Einrichtung fielen den Flammen zum Opfer. Der Schaden damals: eine Million Mark.

Umzug in den Neubau an der Hauptstraße folgte 1992

Schnell musste die Verwaltung ein Alternativprogramm fahren: Sein Dienstbüro verlagerte Gruhnke beispielsweise für einige Zeit in sein eigenes Wohnzimmer. Zwischenzeitlich war die Wentorfer Verwaltung in 40 Containern untergebracht. „Der Containerbau ging schon damals ruckzuck“, erklärt Gruhnke. Der Umzug in den Neubau an der Hauptstraße folgte 1992.

Dieser sei bereits vor dem Brand geplant gewesen. Doch das Feuer habe der Gemeinde keineswegs in die Karten gespielt. „Die Versicherung konnte den Schaden nicht decken“, sagt Gruhnke. So seien letztlich finanzielle Mittel verloren gegangen, die in den Bau des jetzigen Rathauses fließen sollten.

Gemeinde hätte kein Geld für denkmalgerechte Sanierung gehabt

Heute blickt Holger Gruhnke besonnen auf den Verkauf der Villa 1992: „Das Ehepaar Kirsten war bereit und in der Lage, eine denkmalgerechte Herstellung des Gebäudes zu gewährleisten. Und sie haben es phänomenal hinbekommen.“ Dazu sei die Gemeinde damals gar nicht in der Lage gewesen, auch aus finanziellen Gründen.

Seit 1987 steht die Villa Miraflores unter Denkmalschutz. Mira flores heißt übrigens Blick auf die Blumen. Hildegard Ballerstedt hofft auf eine rosige Aussicht und wünscht sich, dass die „Villa im jetzigen Zustand erhalten bleibt – für Wentorf“.