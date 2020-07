Briefträger wirft Post in Reinbek in den Müll

Reinbek. Die Rechnung von der Versicherung, die Kontoauszüge von der Bank, die abonnierte Zeitschrift, die Glückwünsche von der Nichte in Süddeutschland – ganz Reinbek ist empört über diesen Postboten: Anwohner beobachteten am Sonnabend um die späte Mittagszeit, wie ein Briefträger an der Stormarnstraße seine komplette Fahrrad-Ladung kurzerhand in einen Altpapiercontainer entsorgte. Die Zeugen alarmierten sofort die Polizei.

Die rückte gegen 15 Uhr an, holte sich die Reinbeker Feuerwehr zur Hilfe, um die veruntreute Post aus dem verschlossenen Metallbehälter zu retten. Eine Aufgabe, die gar nicht so einfach war. Mit der Kraneinrichtung ihrer Drehleiter und einer tragfähigen Bandschlinge hoben die Helfer den ziemlich prall gefüllten Container an, legten ihn auf die Seite und konnten ihn dann öffnen. Nun begann die Fleißarbeit der Polizisten, den kompletten Inhalt durchsuchen mussten, damit keine Postsendung verloren ging. Am Ende nahmen die Beamten einen ganzen Müllsack voller Post mit auf die Wache.

Kripo übernimmt Ermittlungen nach Postboten

Reinbeks Kripo hat die Ermittlungen übernommen, macht den Postboten jetzt ausfindig. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Post- und Fernmeldegeheimnis ermittelt. Die Briefsendungen werden zwecks Zustellung erneut an die Deutsche Post übergeben.

Die unschöne Nachricht verbreitete sich am Wochenende wie ein Lauffeuer in Reinbek. Dutzende von Anwohnern rund um die Stormarnstraße riefen bei der Polizeiwache an und erkundigten sich, ob auch für sie dort eine oder mehrere Brief- und Drucksendungen gelandet seien.

Fall in Reinbek beispiellos

In Reinbek ist der Fall bisher beispiellos, bundesweit gab es aber schon mehrfach solche Fälle. Erst im Januar dieses Jahres fütterte ein Zusteller in Duingen bei Hildesheim einen Altpapiercontainer mit rund 450 Briefen. Die Polizei konnte 400 Sendungen herausfischen, die restlichen sicherte der zuständige Abfallentsorger und gab sie an die Deutsche Post. In Bamberg ließ im Februar und März 2018 ein Postzusteller gleich mehrfach Briefe im Altpapier verschwinden, bevor er erwischt wurde. Und auch bei einem privaten Postzustelldienst in Halle gab es kurz vor Weihnachten 2019 einen solchen Fall.