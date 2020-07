Isabella Straub sagt Wentorf leise Servus

Wentorf. Wenn sie am Morgen nach dem ersten Kaffee eines der Bücher in der Bibliothek aufschlug, hoffte Isabella Straub, auf seine vielen kleinen Notizen und Markierungen zu stoßen. „Es ist ein wenig, als würde Roger Willemsen zu einem sprechen“, sagt sie. Sie freute sich darauf, zu schauen, ob er dieselben Passagen angestrichen hatte, die ihr auch schon aufgefallen waren.

Sechs Wochen lang hatte die mehrfach ausgezeichnete Autorin im Rahmen einer Künstlerresidenz in der Villa des verstorbenen Publizisten verbracht. An Inspiration für ihren neuen Roman mangelte es nicht. Das Haus erzähle eine Geschichte, der Geist von Roger Willemsen scheine präsent und vor allem sei der Austausch mit den drei weiteren Stipendiaten für Straub wertvoll gewesen: „Es war wie in einer Künstler-WG“, schwärmt die Österreicherin.

Vollkommen dem Schreibrhythmus nachgehen

„Denn Schreiben ist eigentlich ein einsamer Beruf“, erklärt Isabella Straub. Eigentlich könne sie überall schreiben: in der Bahn, im Auto, draußen, auch im Café. In der ruhig und idyllisch gelegenen Villa konnte sie vollkommen ihrem Schreibrhythmus nachgehen, um 8 Uhr aufstehen und gleich anfangen.

Die Residenz ermöglichte ihr aber vor allem, bei Koch- und Jazzabenden sowie langen Gesprächen einen Austausch mit den anderen Autoren Sarah Clair Wray und Nather Henafe Alali. Die Ideen sprudelten dann nur so und ihre Mitstreiter bestärkten die Autorin, „Muster zu durchbrechen und Neues zu wagen“. So traut sich Isabella Straub nun erstmals an eine multiperspektivische Erzählweise heran. Als sie im Rahmen ihres Stipendiums in die Villa am Mühlenteich eingezogen war, hatte sie nur grobe Vorstellungen darüber, wie ihr noch titelloses Werk einmal aussehen könnte. Nun verlässt Isabella Straub das Haus mit knapp 35 geschriebenen Seiten. „Aber das Gerüst steht, und dann kommt der Rest wie von allein“, sagt sie.

Keine negative Utopie

Die Geschichte spielt in der fiktiven Stadt Burg, die durch invasive Neophyten bedroht ist. Die Pflanzen nehmen Häuser in Beschlag und werden zur Bedrohung für die Menschen. Im Laufe des Romans verfolgen die Leser die Schicksale von sechs Anwohnern der Stadt. „Ich schreibe keine Dystopie, es wird unterhaltend und humorvoll“, verrät die Autorin.

Wann und wo der Roman erscheint, kann Isabella Straub noch nicht sagen. Einen Vorgeschmack wird es im Newsletter der Roger Willemsen Stiftung geben (Abo online: www.rwstiftung.de), in dem fünfminütige Videolesungen der Stipendiaten geteilt werden. Dort sind auch Porträts der Autoren zu finden.

Zeit sei „einmalig“ gewesen

Die Zeit in der Villa war für Isabella Straub „einmalig“. „Es ist ein totales Privileg, an so einem Ort sein zu dürfen“, sagt sie. Die nächsten Künstler werden im August in die Villa Willemsen einziehen. Der Charme des Hauses und der Geist seines ehemaligen Hausherren hinterlassen auch weiterhin ihre Spuren in der Kulturlandschaft. Ganz so, wie Roger Willemsen es gewollt hatte.

„Die Roger Willemsen Stiftung blüht, wächst und gedeiht“, sagt Julia Wittgens erfreut. Sie ist hauptamtlicher Vorstand der Stiftung. Stipendiaten bewerben sich durchgehend und Förderer sind immer willkommen. Derzeit werden die Aufenthaltsstipendien über den Mare- sowie den Fischerverlag, durch die Hamburger Kulturbehörde und private Förderer getragen.