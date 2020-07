Gewaltsame Angriffe auf Polizeibeamte in Reinbek und Mölln

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Reinbek/Mölln. Im Bereich der Polizeidirektion Ratzeburg kam es am Donnerstag, 2. Juli, zu zwei gewaltsamen Angriffen auf Polizeibeamte. In Reinbek wurde dabei ein Polizist verletzt, in Mölln bespuckte ein Mann einen Beamten.

Der Fall in Reinbek: Am Donnerstagmorgen gegen 6.15 Uhr nahmen zwei Polizisten im Reinbeker Stadtgebiet gerade eine Anzeige auf, als sie dabei von einem 35 Jahre alter Mann aus Hamburg gestört wurden. Der Hamburger fing unvermittelt an Gegenstände in einem Kiosk umherzuwerfen. Im Zuge dessen warf er auch ein Brötchen auf die Beamten, die ihn anschließend unter Einsatz von Pfefferspray überwältigen konnten. Dabei verletzte der 35-Jährige einen der Beamten mit einem Kopfstoß leicht im Gesicht. Doch damit nicht genug, während des gesamten Einsatzes beleidigte der Mann die Einsatzkräfte. Schließlich randalierte er dann auch noch in der Dienststelle und zerstörte einen Wandspiegel. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Angriffes auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Mann schläft mit Messer in der Hand im Café

Eine weitere Tat gegen Polizeibeamte ereignete sich am Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr in Mölln. Auslöser für den Einsatz war eine männliche Person, die mit einem Taschenmesser in der Hand in dem Stuhl eines Cafés schlief. Nachdem das Messer außer Reichweite gebracht wurde, weckten die Beamten den 19 Jahre alten Möllner auf. Dieser fing sofort an, die Polizisten zu beleidigen und versuchte anschließend sie anzugreifen und zu schlagen. Die Polizisten konnten ihn überwältigen. Auf cem Weg in das Zentralgewahrsam der Polizei Lübeck beleidigte und bedrohte der junge Mann die Beamten weiter und bespuckte sogar einen der Polizisten, der am Arm getroffen wurde. Der Möllner musste bis Freitagmorgen 8 Uhr im Gewahrsam verbleiben. Da er alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.