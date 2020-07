Schwimmen, Radeln, Laufen und Toben im Kissland-Camp

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Wentorf. Die Vielseitigkeit und die schnellen Wechsel, bei der sein Körper von einer Disziplin auf die andere „umschalten“ muss, machen für Paris Kuhlmann den Reiz seines Sports aus: Der 21-jährige Auszubildende der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Bergedorf hat sich dem Triathlon verschrieben. Seine Begeisterung für seinen Sport möchte er mit vielen Spielen und Spaß in einem dreitägigen Camp im Kissland Wentorf an Acht- bis Zwölfjährigen weitergeben.

„Dabei steht nicht der Wettkampf-Gedanke, sondern der Spaß im Vordergrund“, erklärt der Auszubildende zum Sport- und Fitness-Kaufmann. Daher ist jedes Kind willkommen, das ein Fahrrad mitbringen kann. Nicht nur Schwimmen, Radeln und Laufen gehören zum Programm: Mit vielen Lauf-, Tick-, Staffel- und Fangen-Spielen bekommen die Mädchen und Jungen jede Menge Möglichkeit, sich auszutoben. Auch eine Radtour zum See Hinterm Horn samt Wasserspielen haben er und seine Kollegin, Gruppenleiterin Vivienne Hamann, eingeplant. An die Sicherheit ist dabei auch gedacht: „Rettungsschwimmer sind immer dabei und für die Radtour haben wir eine Route ausgeguckt, auf der kaum Verkehr ist“, erzählt Paris Kuhlmann. Er hat bereits während seines Freiwilligendienstes ebenso wie während der Ausbildung im Kissland Kinder- und Jugendgruppen geleitet. Daher weiß er, was den Lütten Spaß macht.

Es werden zwölf Zelte auf der Wiese aufgebaut

Ein Renner ist beispielsweise das Lauf-Memory, bei dem die Spieler zweier Teams abwechselnd zu einem verdeckten Kartenspiel laufen müssen. Jedem Team wird eine Spielkarte, beispielsweise Herz oder Kreuz zugeteilt. Deckt ein Spieler eine passende Karte seiner Mannschaft auf, kann er sie mitnehmen, eine andere muss er wieder umdrehen. Das Team, das zuerst all seine Karten eingesammelt hat, hat gewonnen.

Für die zehn Acht- bis Zwölfjährigen werden direkt hinter dem Kissland zwölf Zelte auf der Wiese aufgebaut. Jedes Kind bekommt sein eigenes Zelt. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme in Zeiten von Corona. Ansonsten achten die Gruppenleiter darauf, dass die Kinder die Hygieneregeln lernen und beachten. Die neue Küche und die frischen sanierten sanitären Anlagen aus dem Kissland können die kleinen Camper nutzen. Falls das Wetter nicht mitspielt, haben die Betreuer sich Alternativen für die Sporthallen dort überlegt.

Kurz-Camps der TSG kommen sehr gut an

Die Kurz-Camps der TSG kommen sehr gut an, wie Tobias Münster, Koordinator des Ferienprogramms, berichtet: „Wir sind wirklich überrascht, wie gut sie angenommen werden“, erzählt er. Die Mini-Camps sind ein Ersatz für das ausgefallene Zeltlager in Behrensdorf an der Ostsee. „Dort sind sonst alle TSG-Kräfte gebunden“, berichtet Kissland-Leiter Tobias Görlich. „Aber offenbar sind viele Kinder elternmüde und haben keine Lust mehr, 24 Stunden am Tag mit ihnen zusammen zu sein.“

Wir verlosen heute einmal zwei Freikarten für das ausgebuchte Triathlon-Camp (7. bis 9. Juli, Start 8 Uhr, Ende 16 Uhr). Gewinntelefon: 01378/10 11 25 (50 ct./Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen). Lösungswort: „Triathlon“. Anrufschluss 24 Uhr, Rechtsweg ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen: www.bergedorfer-zeitung.de/gewinnspiele.

Für Sechs- bis Achtjährige gibt es am Montag noch einen spielerischen Triathlon-Tag mit Paris Kuhlmann im (8 bis 16 Uhr). Es kostet 39 Euro samt Verpflegung, TSG-Mitglieder zahlen 29 Euro. Anmeldung unter Telefon: 040/401 13 64 30.