Abschied von einem Reinbeker Politik-Urgestein

Reinbek. 46 Jahre Jahre gestaltete Lothar R. Zug seine Stadt Reinbek mit, wo er nach dem Krieg als Lehrling eine neue Heimat bei den Schwestern von der heiligen Elisabeth am St.-Adolf-Stift gefunden hatte. Nun muss seine Stadt Abschied nehmen von ihrem ehemaligen Bürgervorsteher. Denn das Urgestein verstarb jetzt mit 91 Jahren in einem Seniorenheim in Hamburg-Rahlstedt.

Lothar Zug hat immer ein Ohr für die Anliegen der Bürger gehabt – ohne etwas zu versprechen. „Ich werde gucken, was ich für Sie tun kann“, war sein Standardsatz. Und das tat er: Das Freizeitbad, das Rathaus, der Klostermarkt – Projekte, die zu seiner Zeit auf den Weg gebracht wurden.

Das Krankenhaus lag ihm besonders am Herzen

Besonders am Herzen lag Zug die Rettung des Krankenhauses, dessen Standort einst in Gefahr war. Denn nach Kriegsende war Zug als 16-Jähriger ohne Familie aus dem damaligen Oberschlesien nach Reinbek gekommen. Die Schwestern der Kongregation von der heiligen Elisabeth nahmen sich des damals ausgehungerten Lehrlings an. Der Beginn einer Verbundenheit, die bis zum Schluss währte: 50 Jahre lang beschenkte er in dem Reinbeker Krankenhaus als Heiliger Nikolaus die Kinder der Mitarbeiter.

Der langjährige Geschäftsführer und Leiter des Personal- und Rechnungswesens großer Firmen ging in der Kommunalpolitik auf. Er war von 1970 bis 1998 Erster Stadtrat und somit Stellvertreter des Bürgermeisters, von 1998 bis 2003 Stadtverordneter. Von 2003 bis 2013 war er als Bürgervorsteher Repräsentant der Reinbeker Politik: „Ich konnte in meiner Zeit in der Reinbeker Politik viel erreichen, zum Beispiel, dass uns das Krankenhaus, das geschlossen werden sollte, erhalten geblieben ist“, zog Lothar R. Zug einmal Bilanz.

Engagiert, ohne sich in den Vordergrund zu stellen

Zur Politik kam der Katholik durch „permanente Besserwisserei“, wie er selbst einmal zugab. „Irgendwann sagten meine Freunde: ,Mecker nicht nur, sondern mach mit!’“ Obwohl der junge Mann damals hoffte, gar nicht erst gewählt zu werden, schaffte er es nach einer kurzen Zeit als bürgerliches Mitglied bei der nächsten Wahl in die Stadtverordnetenversammlung. Mit den bekannten Folgen: „Wenn es um die Ämter geht, hat er hat ja eigentlich alles gemacht“, stellte Christa Zeuke (CDU) gestern am Telefon fest. Die ehemalige Kreispräsidentin hat anfangs in der Reinbeker CDU-Fraktion mit ihm zusammengearbeitet. Sie erinnert sich schmunzelnd: „Wenn Lothar einmal eine Meinung gefasst hatte, versuchte er uns davon zu überzeugen, dass diese die richtige war. Wir sind aber sehr gut miteinander ausgekommen.“

Laut Antje Pfeiffer, Vorsitzende der CDU Reinbek, hat sich Lothar R. Zug Zeit seines Lebens für das Wohl Reinbeks und seiner Bürger eingesetzt, ohne sich selbst in den Vordergrund zu stellen. „Ich bin dankbar, dass ich die ersten Jahre in der Fraktion noch von seinem großen Erfahrungsschatz profitieren durfte.“ Die Feuerwehr habe ihm sehr am Herzen gelegen.

Im Kloster hat er Kraft geschöpft

Das bestätigt auch Gerd Tamm, der Wehrführer und Gemeindewehrführer war, als Lothar R. Zug dem Feuerwehrausschuss vorstand: „Er war immer gesprächsbereit und hat für die Wehren vieles vorwärts gebracht, die Anschaffung der Drehleiter und vieler Fahrzeuge. Außerdem hat er weder eine unserer Feiern noch Versammlungen ausgelassen. Er war ein guter Freund.“ Bis 2017 war Zug noch bürgerliches Mitglied im Feuerwehrausschuss.

Ernst-Dieter Lohmann (CDU), sein Nachfolger als Bürgervorsteher, hat ebenfalls in einer Fraktion mit ihm zusammengearbeitet und war mit ihm befreundet: „Er war sehr gläubig“, erzählt er. „Er zog sich regelmäßig in das Kloster Nütschau zurück und hat dort seine notwendigen Kräfte geschöpft.“ Sehr eng sei er auch mit seinem Vorgänger als Bürgervorsteher, Helmut Schomann (SPD), befreundet gewesen. „Sie galten als ,schwarzer’ und ,roter Bruder’“, sagt Lohmann.

Er würzte die Politik mit trockenem Humor

Das große Engagement von Lothar R. Zug wurde gewürdigt: Er erhielt die Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille, die Deutsche Feuerwehrmedaille, das Verdienstkreuz am Bande, die Silberne und Goldene Wappennadel der Stadt sowie die Ehrenbürgerwürde der Stadt Reinbek.

Politischen Debatten hat er mit seinem trockenen Humor gern Leben eingehaucht. Schlagfertig war er zudem. „Mir hat man nachgesagt, dass ich ein Toupet trage“, erzählte er einmal amüsiert. „Selbst im Hallenbad wurde ich darauf angesprochen.“ Seine Antwort darauf: „Ich tauche jetzt mal ab, dann werden sie schon sehen, dass keine Perücke oben schwimmt.“

Lothar R. Zug hinterlässt seine Ehefrau Marina, eine erwachsene Tochter und zwei Enkeltöchter. Er ist im engsten Familienkreis beigesetzt worden.