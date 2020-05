SVS baut für 3,7 Millionen Euro am Völckers Park

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Reinbek. Jeden Tag beobachtet Bürgermeister Björn Warmer die Bauarbeiten am Völckers Park von seinem Büro aus. Und auch der ein oder andere Passant wird den Bagger bemerkt haben, der auf dem Areal der Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit (SVS) parkt. Vor acht Jahren hatte der Verein das Grundstück neben der Sozialstation bereits gekauft. Nun beginnen so langsam die Bauarbeiten für einen 800 Quadratmeter großen Anbau. Die Kosten werden bei knapp 3,7 Millionen Euro liegen.

„Wir müssen keine öffentlichen Mittel beanspruchen. Finanziert wird ein Teil der Kosten durch eine großzügige Zuwendung eines Reinbekers“, sagt der Vorstand der Südstormarner Vereinigung, Michael Schwarz. Außerdem durch Einsparungen von Mietkosten, die die SVS derzeit am Standort Scholtzstraße zahlt. In dem zweigeschossigen Anbau mit Staffelgeschoss, Tiefgarage und Fotovoltaikanlage auf dem Dach werden die Reinbeker Angebote der SVS nämlich an einem Standort vereint. „Die Kollegen des Beratungszentrums an der Scholtzstraße ziehen hier Ende 2020 oder Anfang 2021 ein, wenn der Bau voraussichtlich abgeschlossen sein wird“, sagt Schwarz.

Mehr Platz für eine neue Gruppe der Tagespflege

Dass die 80 Mitarbeiter der Sozialstation mit der ambulanten und der Tagespflege, mit Essen auf Rädern und dem Familien- und Haushaltsservice und das Beratungszentrums bald zentral am Hauptstandort Völckers Park vereint sein werden, hat viele Vorteile. Die SVS hat hier Potenzial, sich noch zu vergrößern. Der Standort Scholtzstraße ist mit gut 450 Quadratmetern fast um die Hälfte kleiner. „Wir überlegen, die Tagespflege hier um eine Gruppe zu erweitern“, sagt Michael Schwarz. Derzeit gibt es etwas über 30 Plätze in der Tagespflege. Eine weitere Gruppe für 16 Personen wäre möglich. Die könnte in das Erdgeschoss ziehen, wo auch ein großer Aufenthaltsraum mit einer Küche – etwa für ein gemeinsames Frühstück mit Klienten – entstehen soll.

Letzten Endes bietet der gemeinsame Standort natürlich auch die Möglichkeit, den integrativen Gedanken der SVS weiter auszuleben. Die Mitarbeiter sind schon jetzt gut vernetzt und arbeiten bald noch enger zusammen. So gibt es beispielsweise für Angehörige von Pflegebedürftigen der Sozialstation eine Selbsthilfegruppe im Beratungszentrum.

Heute ist es akzeptiert, sich Hilfe zu holen

„Außerdem hat sich die Arbeit des Beratungszentrums gewandelt“, sagt Schwarz. Sei diese vor einigen Jahren noch „im Hintergrund“ abgelaufen, sei es heute akzeptiert, sich Hilfe zu holen. Dass die Beratungsstelle nun zentraler erreichbar ist, sei ein Gewinn für Reinbek. „Und wir wollen hier ein Gebäude hinstellen, was der Reinbeker Bevölkerung zugute kommt.“

Zurzeit beginnen am Völckers Park die vorbereitenden Arbeiten im Erdreich für die Tiefgarage. Die SVS beauftragt bevorzugt Reinbeker und regionale Unternehmen, wie etwa die Zimmerei Boysen. Ebenso wie der bereits stehende Bau wird das neue Gebäude ein Holzständerbau sein. Gebaut wird in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Reinbek.

2015 hatte die SVS das Gebäude der Sozialstation am Völckers Park bereits aufgestockt und von 400 auf 800 Quadratmeter vergrößert. Der Zugang der Sozialstation ist barrierefrei, das wird auch für den Anbau gelten. Da beide Gebäude miteinander verbunden sein werden, kann der vorhandene Aufzug auch für den Neubau genutzt werden.

Die Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit

Der Grundstein der SVS (Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit) war in den 1970ern durch die Gründung des Vereins Jugendhilfe gelegt worden. 2013 wurde ob der Größe die Struktur des gemeinnützigen Vereins geändert: Der ehemalige Reinbeker Bürgervorsteher, Helmut Schmitt, ist seit über 20 Jahren Vereinsratsvorsitzender, Michael Schwarz hauptamtlicher Vorstand des Vereins. Unter dem Dach der SVS sind neben der Sozialstation und dem Beratungszentrum in Reinbek auch die Kinderhäuser in Glinde und Trittau, eine Kita in Glinde sowie die Alkohol- und Drogenberatung im Kreis Herzogtum Lauenburg angesiedelt. Im Juni 2021 hat die SVS 50. Geburtstag. Der soll im Neubau am Völckers Park mit den 150 Mitarbeitern aller Standorte gefeiert werden.