Widersprüchliche Auflagen verärgern Gastronom

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Reinbek. Gastronom Giuseppe Dellavecchia versteht die Welt nicht mehr: In seinem Bistro Lorenzino an der Hermann-Körner-Straße muss er seine Kunden jetzt trennen. Das hat ihm das Ordnungsamt so beschieden: Wer nur Lebensmittel wie Pasta, Antipasti oder Schinken kauft, darf ins Bistro hinein – selbstverständlich unter Wahrung der Abstandsregeln. Doch wer sich gleich noch eine Pizza mitnehmen will, muss wieder hinausgehen und vor der Tür warten, dort die Bestellung entgegennehmen und bezahlen.

„Das versteht doch kein Mensch!“, sagt Giuseppe Dellavecchia. „Dabei hatten wir extra eine weiträumige Einbahnstraßenregelung auf dem Boden markiert mit einem getrennten Ein- und Ausgang. Hier wäre kein Kunde dem anderen begegnet. Anders als in manchen Bau- oder Supermärkten, wo zwischen zwei Kassenschlangen kaum ein halber Meter Platz bleibt.“ Dies empfindet er als ungerecht. „Ich will ja nicht reich werden, sondern nur überleben“, stellt er klar: „Einfach arbeiten.“ Immerhin müssten ja sämtliche Soforthilfen aus Kiel irgendwann durch Steuern wieder finanziert werden.

Eigentlich ist im Lorenzino viel Platz

In seinem Glinder Edel-Italiener San Lorenzo sei er nicht auf die Idee gekommen, ein Abholangebot zu schaffen. „Dort ist das Konzept ein völlig anderes“, erklärt der Gastronom. „Die Sicherheitsabstände könnte ich dort auch niemals einhalten. Und schließlich möchte ich nicht, dass sich das Virus verbreitet, oder die Gesundheit meiner Kunden und Mitarbeiter gefährden.“

Doch in seinem Reinbeker Bistro hatte er sich ein seiner Ansicht nach gutes Konzept überlegt. Dort sei ausreichend Raum vorhanden. Sein etwa 500 Quadratmeter großes Ladengeschäft ist sonst sehr beliebt und immer voll. Jetzt sind Tische und Stühle abgesperrt.

Warteschlangen sind zu vermeiden

„Unser Ordnungsamt hat hier richtig gehandelt“, erläutert Lennart Fey, Sprecher der Reinbeker Stadtverwaltung. „Die Fachaufsicht des Kreises hat klargestellt, wie wir vorzugehen haben.“ Leider sei es so, dass dabei Opfer gebracht werden müssten.

Tatsächlich heißt es für Verkaufsstellen in der Positivliste des Kieler Gesundheitsministeriums: „Im Bereich der Gastronomie bedeutet die Regelung in der praktischen Umsetzung, dass das Essen abgeholt werden kann. Der Verkauf an der Theke ist nicht gestattet.“ In der Gastronomie seien die eigentlichen Räume geschlossen zu halten.

Ordnungsamt hat korrekt gehandelt

Auch wartende Gäste in den Räumen sind nicht erlaubt. Das Ziel sei, dass der Kunde gezielt zum Abholen kommt und ohne lange Wartezeiten das Essen abholt. Die Abholung soll direkt an der Tür sein oder „einer anderen Stelle, die zur unmittelbaren Übergabe geeignet ist“. Auch vor der Tür dürften sich keine Warteschlangen von Abholenden bilden und die Gastronomen müssen Hinweise zur Hygiene auszuhängen.

Gregor Tuscher, Sprecher des Kreises Stormarn, bestätigt: „Auch wenn sich diese Regelung nicht jedem sofort erschließt, ist sie in diesem Fall korrekt angewandt.“