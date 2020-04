Stau vor der Haustür: „Unerträglich“

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Reinbek. Das neue Sofa stinkt nach Abgasen und die Gläser klirren ständig im Schrank: „Wir haben jetzt wirklich mal die Nase voll“, sagt Jörg Klug, Anwohner der Glinder Straße. Seine Nachbarn und er sind auf der Zinne wegen des täglichen Rückstaus zum Recyclinghof auf ihrer Straße. Und die Autos der wartenden Kunden blockieren nicht nur die etwa 400 Meter kurze Anliegerstraße, die in einer Sackgasse mündet.

Der Stau gehe oft auch über die Kreuzung hinaus, berichtet der Anwohner Wolfgang Schmidt. „Vergangene Woche wollte ich vom Einkaufszentrum an der Sachsenwaldstraße nach Hause fahren: Ich habe eine Stunde und zehn Minuten gebraucht, weil nicht nur die Einmündung unserer Straße, sondern auch die Kreuzung vor dem Einkaufszentrum vollkommen dicht war.“ Er zeigt mehrere Fotos auf seinem Handy, die das Chaos dokumentieren.

AWSH will Situation auf Recyclinghöfen entlasten

Am Ende der Sackgasse liegt der Recyclinghof der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH). Etwa 160.000-mal liefern Kunden im Jahr dort ihren Abfall ab. Am heutigen Sonnabend öffnet der Hof wieder regulär von 9 bis 14 Uhr – allerdings unter Sicherheitsauflagen. So dürfen zurzeit nur fünf Anlieferer gleichzeitig auf den Hof fahren. „Das führt natürlich auch zu längeren Wartezeiten“, erklärt Olaf Stötefalke, Sprecher der AWSH. Er erinnert nochmals daran, dass Kunden in diesen Tagen nur zum Recyclinghof fahren sollten, wenn es wirklich nötig ist – ab sofort nehme die AWSH auch wieder telefonisch Aufträge zur Abholung von Sperrmüll- und E-Schrott an. „Wir erhoffen uns so eine Entlastung bei der Anlieferung dieser Abfallstoffe auf den Recyclinghöfen“, sagt er. Außerdem sollen ab Mai auch die Standorte Trittau und Stapelfeld wieder öffnen.

Doch die Anwohner sind nicht nur wegen der aktuellen Situation genervt vom Stau auf ihrer Straße. „Schon vor 25 Jahren, als der Recyclinghof hier eröffnet worden ist, habe ich mich dagegen ausgesprochen, weil der Standort ungeeignet ist“, erklärt Holger Haufschild über die Gartenhecke. „Der damalige Bürgermeister Rainer Neumann hat uns daraufhin versprochen, dass wir unseren Gartenmüll dort kostenlos abgeben dürfen. Doch das war nach zwei Jahren wieder vergessen. Jetzt ist die Straße ab 9 Uhr zugeparkt – um 10 Uhr öffnet die AWSH.“ Allein die FDP habe sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass der Recyclinghof an einen anderen Standort verlegt werde.

Hupkonzerte, quietschende Reifen und holpernde Anhänger

Ein Lkw der Firma Buhk fährt auf der Gegenfahrbahn heran, um den Hof zu erreichen. Doch ein entgegenkommender Mercedes will nicht weichen. Der Lkw-Fahrer kennt dies schon und lässt sich nicht beirren. Er muss seine Ladung von der ASWH zur Entsorgung abholen. „Neulich hat es 45 Minuten gedauert, bis ein Pkw-Fahrer endlich einsichtig wurde und dem Lkw-Fahrer ausgewichen ist“, berichtet Wolfgang Schmidt.

Wie der Lkw-Fahrer denn die Verkehrssituation beurteile? Der Befragte antwortet kurz angebunden durch das heruntergelassene Fenster: „Grauenvoll.“ Dann braust er los, weil der Mercedes endlich nach links in eine Lücke zieht. Auch die Lärmbelästigung steige: Hupkonzerte, quietschende Reifen und holpernde Anhänger auf der durchgefahrenen Straße tun ihr Übriges.

Kein Ergebnis bei Standort-Gesprächen

„Auch die Abgasbelastung ist enorm gestiegen“, bemängelt Anwohnerin Friederike Wolke. Viele Wartende ließen ohne Rücksicht die Motoren laufen, um Heizung, Klimaanlage und ladende Handys nicht zu unterbrechen.

In der Politik wurden verschiedene Lösungen diskutiert, aber wieder verworfen: Eine Zufahrt über das Gewerbegebiet Haidland oder eine Verlagerung ins Gewerbegebiet, beispielsweise ans Ende der Carl-Zeiss-Straße. Bisher konnte man sich nicht auf eine realisierbare Möglichkeit einigen. „Wir sind seit vielen Jahren daran interessiert, einen neuen Standort zu finden“, bestätigt auch Stötefalke. „Bisher sind unsere Gespräche mit der Stadt aber leider zu keinem Ergebnis gekommen.“

Verzweifelter Brief an den Bürgermeister

Die Anwohner haben sich in ihrer Verzweiflung jetzt zum wiederholten Mal schriftlich an Bürgermeister Björn Warmer gewandt, weil die Zustände nicht mehr erträglich seien. Der war gestern aber in Terminen gebunden und konnte sich nicht äußern.