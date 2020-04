Neue CD: Songs, direkt aus dem Leben gegriffen

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Reinbek. „Einmal lebst Du nur“ ist der Titel der zweiten CD des Komponisten und Singer-Songwriter Wolfgang Nicklaus. Die sechs Lieder sind gut zu hören und sofort nachzuvollziehen – direkt aus dem Leben gegriffen eben –, verspricht der Reinbeker.

Auch der preisgekrönte Titel „Was wäre die Welt ohne Kinder?“ ist auf dem Album enthalten. 2019 räumte Nicklaus für sein Stück den ersten Platz beim Rock- und Pop-Preis ab – sowohl in der Kategorie „Beste Komposition“ als auch „Bester deutscher Text“. Zuvor hatte bereits sein Debütalbum „Mein Leben“ den dritten Platz im Jahr 2018 belegt.

CD-Bestellungen nimmt Wolfgang Nicklaus persönlich per Telefon unter 040/71 00 17 59 und 0171/ 758 85 48 sowie per E-Mail an nickmusic@arcor.de an. Inklusive Porto kostet die neue CD 12 Euro.