Flüchtlingsinitiative: Reinbek soll mehr Einsatz zeigen

Reinbek. In der Kasse der Flüchtlingsinitiative Reinbek herrscht Ebbe. Neben Spenden sind auch ehrenamtliche Helfer nach wie vor sehr gefragt. „Es ist aus dem Blick geraten, dass es weiterhin Flüchtlinge gibt, und dass immer neue hinzukommen“, vermutet Klaus Köhn, einer der Koordinatoren der Initiative.

Knapp 30 Aktive zählt die Flüchtlingsinitiative. Sie sind da für 400 Asylsuchende, die in der Stadt leben, helfen ihnen, sich hier zu orientieren und zu integrieren. Die letzten Geflüchteten nahm die Stadt vor gut drei Wochen aus der Landesunterkunft in Neumünster auf – eine dreiköpfige Familie, die in Neuschönningstedt untergebracht ist, erklärt Torsten Christ, der im Rathaus das Bürgeramt leitet.

Vorerst keine Neuzuweisungen in Reinbek

Für Anfang April war der Stadt die Zuweisung von zwei weiteren Einzelpersonen angekündigt, die nicht stattfand. Denn die zentrale Erstaufnahme in Neumünster steht seit dem 3. April und noch bis zum 19. April unter Coronaquarantäne. „Ich gehe nicht davon aus, dass in diesem Monat noch Flüchtlinge nach Reinbek kommen“, sagt Torsten Christ. Vor einer Zuweisung werden die Geflüchteten in Neumünster zweimal auf das Coronavirus getestet – nach einem ersten negativ ausgefallenen Test erfolgt der zweite 14 Tage später.

Die Betreuung der Geflüchteten gestaltet sich schwierig, wo aufgrund der Coronakrise gut die Hälfte der Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeitet. So soll eine Ansteckungsgefahr vermieden und die Handlungsfähigkeit des Rathauses aufrechterhalten werden. Das heißt für die Hausmeister, sie betreten eine der 50 Unterkünfte an 38 Standorten nur, wenn es einen Anlass gibt. Dasselbe gilt für die drei Sozialarbeiter sowie den Sprach- und Integrationsmittler der Stadt. Aushänge, Flyer und Briefe, die in den verschiedenen Sprachen der Bewohner verfasst sind, informieren sie darüber, wie mit der Coronakrise umzugehen ist.

„Die Stadt macht sich einen schlanken Fuß“

Roderich Ziehm, der für sein Engagement bei der Flüchtlingsinitiative beim diesjährigen Neujahrsempfang mit dem Reinbeker Bürgerpreis ausgezeichnet wurde, fordert mehr Präsenz in den Unterkünften, gerade jetzt. „Wir fühlen uns allein gelassen. Die Stadt macht sich einen schlanken Fuß“, sagt er. Vor allem Geflüchtete, die recht neu in Reinbek sind, bräuchten Hilfe, um sich hier zurechtzufinden. Dass das Rathaus derzeit geschlossen, Sozialarbeiter im Homeoffice sind, sei ein Problem. „Sie sind auf sich allein gestellt. Und wir können nicht die Aufgaben der Stadt übernehmen.“ In der Zwischenzeit versuchen die Ehrenamtlichen, die wichtigsten Angelegenheiten mit den Menschen zusammen zu klären, vermeiden jedoch persönliche Kontakte.

„Zurzeit haben unsere Mitarbeiter Kontaktverbot, und das gilt auch für die Flüchtlingsinitiative“, erklärt Torsten Christ. Geflüchtete könnten immer telefonischen Kontakt zu dem Sprachmittler der Stadt, zu Beratern des Awo Integrationscenters an der Borsigstraße und des Jobcenters sowie zur Südstormarner Vereinigung für Sozialarbeit (SVS) aufnehmen. „Es ist ruhig in den Unterkünften und Hinweise auf Probleme gibt es momentan nicht“, sagt Christ. Die Versorgung der Menschen sei sichergestellt.

Mehr Betreuung gefordert

Einige Geflüchtete sind nach wie vor in Notunterkünften mit Gemeinschaftsräumen untergebracht. Anders sei das derzeit nicht möglich, weitere Unterkünfte gibt es nicht, sagt Christ. Von Coronafällen habe die Stadt keine Kenntnis. Klaus Köhn ermutigt Reinbeker, Wohnungen oder Zimmer an Geflüchtete zu vermieten. „Es ist eine riesengroße Hilfe, damit Menschen aus Sammelunterkünften herauskommen“, sagt er. Zum Teil würden Menschen dort bis zu drei Jahre leben, da sie keine Wohnung finden.

Obwohl die Lage zurzeit entspannt zu sein scheint, macht die Flüchtlingsinitiative sich Sorgen: Die könne sich in engen Unterkünften und nach Neuzuweisungen im Mai schnell ändern. „Das kann nur durch mehr Betreuung, nicht durch weniger gelöst werden“, sagt Klaus Köhn.

So können Reinbeker helfen

Wer die Flüchtlingsinitiative unterstützten möchte, überweist an die Stadt Reinbek, IBAN: DE56 2135 2240 0020 0802 80, BIC: NOLADE21HOL, Stichwort: Spenden Flüchtlinge. Das Geld fließt beispielsweise in die Erstattung von Spritkosten für Fahrten zur Ausländerbehörde nach Bad Oldesloe, in die Organisation von Festen und Aktionen wie Frauen- und Männercafés sowie in Willkommenspakete. Auch Manpower ist gefragt: Sprachpaten und Menschen, die Geflüchteten beim Lernen in der Ausbildung helfen, werden von der Flüchtlingsinitiative immer gesucht.