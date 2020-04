Beste Zeit für den Vogelspaziergang

Reinbek. Immer schön, aber in Zeiten der Krise umso schöner: Das Gezwitscher der Vögel, vor allem in den Morgenstunden. Stundenlang könnte auch Dr. Volker Sokollek in den Himmel und in die Baumkronen schauen. Der Reinbeker Vogelexperte, der regelmäßig natur- und vogelkundliche Spaziergänge anbietet, freut sich über die Konzerte, und darüber, seltene Arten beim Spaziergang im Billetal oder im Sachsenwald zu entdecken. Ein Naturspektakel, das jetzt seinen Höhepunkt erreicht, da die meisten Arten zurück in Deutschland sind.

Wer geduldig ist, sieht den farbenfrohen, aber seltenen Eisvogel mit seinem schwirrenden Flügelschlag am Wasser. „Jetzt ist Brutzeit, da werden die Vögel für gewöhnlich unvorsichtig, sind besser zu beobachten“, weiß Sokollek. An Steilufern von Gewässern brütet der prächtige Vogel in einer Nisthöhle – der Eingang wird vom Partner bewacht. „So zu sehen an der Bille in Aumühle“, verrät der 71-Jährige.

Putzmunter ist jetzt der kleine Zilpzalp

Wer Trockenfutter oder Knödel auf Balkon oder im Garten bereithält, hat auch dort die Chance, Luftbewohner aus der Nähe zu beobachten. Gern im Wald, aber auch in Wohnsiedlungen, halten sich beispielsweise Stammvögel wie Amseln auf. „Von ihrem schönen Gesang werden wir morgens geweckt, noch vor dem Sonnenaufgang“, sagt Sokollek. Der Bestand ging um gut 50 Prozent zurück, nachdem die Vogelart vom tropischen Usuto-Virus befallen worden war, sagt der Reinbeker. Die über Stechmücken übertragene, nicht heilbare Erkrankung trat in Deutschland zuerst 2011 auf und erreichte 2018 mit mehr als 20.000 verendeten Amseln ihren Höhepunkt.

Putzmunter und fast überall zu finden ist der Zilpzalp, der seinen Namen vom Klang seines Gesangs hat. Der kleine Vogel besticht durch sein in der Sonne gelblich-grün scheinendes Gefieder. „Er ist in diesem Frühjahr überdurchschnittlich häufig zu sehen, vor allem in Parkanlagen“, sagt Sokollek. Zum verwechseln ähnlich ist sein Verwandter, der Fitis, der jedoch ein wehmütigeres Lied als der Zilpzalp von sich gibt.

Spechte fühlen sich wohl im Billetal

Auf Feldern, Wiesen und in Wäldern begegnen wir Feldsperlingen, die durch ihre dunkelbraunen Wangen ins Auge fallen. Häufig anzutreffen sind auch Rotkehlchen, Zaunkönig, Buchfink, Gimpel, Elster und natürlich der Specht. „In Norddeutschland gibt es fünf Spechtarten“, erklärt Sokollek. Sie halten sich gern im Billetal auf, wo Eichen, Buchen und Birken wachsen. Zur Balzzeit ersetzt das Trommeln beim Buntspecht den Gesang. Der schwarz-weiße Vogel – Männchen sind durch rote Nackenflecken zu unterscheiden – lässt sich auf einem Baumstamm nieder und setzt hier zum Trommelwirbel an.

Ganz anders der Kleiber, der sein Revier – eher ältere Bäume und Totholz – mit Balzrufen markiert, sagt Volker Sokollek. Der Kleiber ist durch sein blaugraues Gefieder, seinen hellen Bauch und einen schwarzen Streifen, der sich vom Schnabel bis zur Schulter zieht, unverkennbar.

Vogelschauen zwischen 9 und 12 Uhr

Die beste Zeit zum Vogelschauen ist zwischen 9 und 12 Uhr, sagt Sokollek. Bei den jetzigen warmen Temperaturen werden die Tiere aktiv und sind kurz vorm gänzlichen Ergrünen der Bäume gut zu sehen. Der Reinbeker rät, immer Geduld und auch ein Fernglas mitzubringen. Fühlen die Tiere sich beobachtet, nehmen sie nämlich gern Reißaus. Geduld und Fernglas hatte Volker Sokollek jüngst dabei und beobachtete Waldwasserläufer an der Bille in Krabbenkamp, wo er wohnt. „Da gibt es immer etwas zu entdecken.“

Dr. Volker Sokollek hofft, in diesem Jahr doch noch zwei vogelkundliche Spaziergänge anbieten zu können: am 17. Mai und am 14. Juni. Sie würden in dieser Zeitung angekündigt.

Rätselhaftes Sterben der Blaumeisen

Bis jetzt ist die Krankheit noch unbekannt, die seit März in der Vogelwelt um sich greift. Betroffen sind vor allem Blaumeisen, die in Deutschland zu Tausenden sterben. Eindrucksvoll im Foto zu sehen, verlieren die Vögel Teile ihres Kopfgefieders, und die Augen wirken verklebt. Auf Beobachter wirken die Vögel laut dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu), als hätten sie Atemprobleme und würden nicht mehr auf ihre Umwelt reagieren. Einige Vögel nehmen kein Futter mehr auf, können offenbar nicht mehr schlucken.

Den Naturschützern ist die Krankheit der Vögel noch rätselhaft: „Angesichts der besonderen Betroffenheit von Blaumeisen und der Jahreszeit des Auftretens passt keine der bekannten kursierenden Vogelkrankheiten zum neuen Phänomen“, heißt vom Nabu.

Die ersten Fälle wurden am 11. März in Rheinland-Pfalz und in Hessen gemeldet, das Meisensterben tritt mittlerweile deutschlandweit auf. Da oft gleich mehrere tote Tiere auf einmal gemeldet werden, geht der Nabu davon aus, dass es sich um eine „hochansteckende Krankheit“ handelt. Labordiagnosen stehen noch aus, vermutet wird jedoch, dass die Krankheit für den Menschen ungefährlich ist.

Der Nabu bittet darum, Beobachtungen online unter nabu.de zu melden. Bisher sind bundesweit mehr als 8000 Fälle bekannt, darunter auch vereinzelt bei Kohlmeisen und anderen Singvögeln. Da kranke Tiere häufig in der Nähe von Futterstellen gesichtet werden, empfiehlt der Nabu, das Füttern einzustellen, sobald ein Fall auftritt.