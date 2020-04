20 Meter lange Pfähle sollen die neue Spundwand halten

Reinbek. Derzeit rollen weniger Autos über die Schlossstraße, beobachtet Sven Behrendt. Das bedeutet jedoch nicht, dass auch die Baustelle des Unternehmens Echterhoff, auf der er als Polier tätig ist, stillsteht. Gerade jetzt gehen die Arbeiten an der Ufermauer richtig voran, nachdem das Hochwasser der Bille zuvor für Verzögerungen sorgte. Die Stahlspundwand, die die Granitsteine der historischen Ufermauer aus dem Jahr 1714 stützen wird, steht und wird in den nächsten Wochen verankert. Dann kann die unter Denkmalschutz stehende Ufer-Anlage wieder hergestellt werden. Die Stadt rechnet aktuell mit einem Ende der Arbeiten für Mitte Juli.

„Wir hoffen, dass wir die Schlossstraße bereits Anfang Juli wieder freigeben können“, erklärt Reinbeks Tiefbauingenieur Norbert Wulff. Immer wieder waren während der Bauarbeiten Findlinge und andere Hindernisse gefunden worden, und auch das Hochwasser der Bille Ende Januar sorgte zuletzt für Verzögerungen. 27 Tage lang konnte aufgrund des hohen Wasserstandes nicht an der Spundwand gearbeitet werden.

In zwei Wochen werden die Pfähle eingesetzt

In der Zeit widmete sich das Bauunternehmen anderen Arbeiten, beispielsweise am Schmutzwasserkanal. Betroffen hiervon ist auch der Anwohner Winfried Schneider. Die Baustelle liegt direkt vor seiner Haustür. Rohrleitungen wurden für die Baustelle verlegt, seine Auffahrt aufgerissen, um einen Schmutzwasserschacht zu legen. Bauingenieurin Henrieke Lerch vom Planungsbüro BBI Geo- und Umwelttechnik Ingenieurgesellschaft mbH erklärt, Leitungen seien bestellt, Winfried Schneiders Einfahrt solle so schnell wie möglich wieder hergerichtet werden.

Nachdem das Hochwasser zurückgegangen war, wurde die endgültige Spundwand im März gelegt. „Hinter der temporären Spundwand befanden sich noch Findlinge und Pfähle, die erst nach dem Hochwasser beseitigt werden konnten“, erklärt Sven Behrendt. Die Spundwand wird mit Pfählen aus Stahl und Beton, die schräg ins Erdreich gebohrt werden sollen, verankert. Sie sind 20,5 Meter lang und sollen bis unter die Schlossstraße reichen. Von heute an werden zunächst die sogenannten Gurtungen, die Pfähle und Spundwand verbinden werden, an der Spundwand angebracht, berichtet Sven Behrendt. In zwei Wochen werden die Pfähle dann eingesetzt.

Im Mai wird das Fundament für die Mauer gegossen

Im Mai steht die Aufschüttung an, und das Fundament für die Mauer wird gegossen. Wegen des Denkmalschutzes wird sie genauso rekonstruiert, wie sie einmal war. Erhaltene Granitsteine wurden entsprechend nummeriert. Die 2018 durch ein Hochwasser weggeschwemmten Steine werden durch neue ersetzt. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Anlage ähnlich wie zuvor mit Aussichtspunkt und einer Bank hergerichtet, erklärt Norbert Wulff.