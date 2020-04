Immer mehr Patienten haben Angst vor der rettenden Klinik

Reinbek. Diese Angst kann lebensbedrohlich sein: „Viele Menschen glauben, im Krankenhaus sei die Gefahr, sich mit Covid-19 anzustecken höher und rufen im Ernstfall nicht den Rettungsdienst“, berichtet Privatdozent Dr. Ali Aydin. Der Chefarzt der Kardiologie am Krankenhaus St. Adolf-Stift hat in den letzten Tagen mit Sorge beobachtet, dass Herzinfarktpatienten zu lange gewartet haben. „Die Patienten riskieren damit bleibende Schäden“, sagt er.

Denn beim Herzinfarkt zählt jede Sekunde. In Deutschland gibt es 350.000 Infarkte pro Jahr. Jeder zweite Betroffene stirbt daran. Die ersten Minuten der Versorgung können entscheidend sein. Das Risiko am Herzinfarkt zu sterben, sei, sagt Aydin, viel größer, als die Gefahr sich mit dem Coronavirus anzustecken.

In Kliniken wird Schutz groß geschrieben

Dr. Robert Amschler, niedergelassener Facharzt für innere Medizin und Kardiologie in Glinde teilt die Sorge: „Patienten mit Beschwerden, die einen dringenden Termin haben, sollten diesen auf jeden Fall wahrnehmen, da sich ihr Zustand verschlechtern könnte. Wir als Praxis tun alles, um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten.“

Auch in den Kliniken wird der Schutz groß geschrieben, um eine Übertragung des Virus zu vermeiden. „Unsere Hygienevorschriften sind sehr streng“, erläutert der Kardiologe Aydin. Es herrsche überall Maskenpflicht, Sicherheitsabstände würden eingehalten. „Die Coronastation ist isoliert von den anderen, die Mitarbeiter dort betreuen nur Covid-19-Patienten. Sie tragen dabei spezielle Schutzausrüstung und werden zudem regelmäßig getestet“, sagt der Herzspezialist. Dies sei notwendig, auch um Ärzte und Pflegepersonal vor einer Infektion zu bewahren.

Ernsthaft Kranke werden weiter versorgt

Um Kapazitäten frei zu halten, hat das St. Adolf-Stift ohne Zögern vorgesorgt. So werden Routineuntersuchungen zur Zeit verschoben und Operationen, die Aufschub erlauben, müssen warten. Rund 40 Prozent der Betten seien jetzt frei. Einerseits, um auf einen möglichen Schub von Coronainfizierten vorbereitet zu sein, andererseits, um ernsthaft erkrankte Patienten weiter versorgen zu können.

„Wir beobachten, dass auch Tumorpatienten zögern, dabei ist bei ihnen in den meisten Fällen eine Behandlung innerhalb weniger Wochen lebensnotwendig“, sagt Professor Stefan Jäckle, Chefarzt der internistischen Klinik. In Deutschland gibt es 1400 Tumordiagnosen pro Tag, wenn diese Menschen sich nicht behandeln lassen, wird die Sterberate steigen. Der ärztliche Direktor des St. Adolf-Stiftes unterstreicht: „Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs – lebensbedrohliche Erkrankungen dulden keinen Aufschub. Es darf nicht sein, dass jemand mit akuten Problemen nicht in eine Klinik kommen mag. Diese Angst ist unbegründet“.

Oft zählt jede Minute

Er bestätigt, dass Patienten mit schweren und lebensbedrohlichen Erkrankungen aus Angst vor einer Corona-Infektion zurzeit dringend notwendige Behandlungen anscheinend meiden. Es sei begrüßenswert, dass sich Menschen mit Symptomen, die keine Risiken mit sich bringen, auf den Notruf verzichten.

„Bei klaren Anzeichen wie etwa Brustschmerzen, Bewusstlosigkeit, plötzlicher Luftnot, massiven Bauchschmerzen oder Blutungen zählt jedoch oft jede Minute“, erklärt Dr. Aydin. „Im Zweifel empfehlen wir, den Hausarzt anzurufen, die Symptome zu beschreiben und sich Rat zu holen“, sagt Professor Jäckle. Außerhalb der Sprechzeiten stünden die Notdienste und im Zweifel die Krankenhäuser für eine telefonische Einschätzung bereit.

Patienten müssen auf Besuch verzichten

Sicher sei es für Patienten zusätzlich schwierig, im Falle eines Krankenhausaufenthaltes keinen Besuch empfangen zu dürfen. Ausnahmen gebe es nur für Schwerstkranke. Werdende Mütter dürfen eine Begleitperson zur Geburt in den Kreißsaal mitbringen. Und auch die Krankenhausseelsorger sind weiter im Einsatz. „Angehörige können sich bei ihnen melden, wenn sie Gesprächsbedarf bei Patienten sehen“, sagt Pressesprecherin Andrea Schulz-Colberg.

An der Zahl der Corona-Patienten hat sich am Wochenende im Adolf-Stift nichts geändert: Aktuell werden vier Patienten auf der Isolierstation behandelt.