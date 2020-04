In Wentorf entstehen aktuell 18 neue Mietwohnungen

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Wentorf. Stein für Stein wird der neue Wohnkomplex an der Hamburger Landstraße in Massivbauweise gemauert. Ein 30 Meter hoher Kran lässt gegenüber der Einmündung des Südrings schon erahnen, dass dort in Nachbarschaft zum Bergedorfer Gehölz ein größeres Gebäude entstehen soll. Versteckt hinter einer hohen Lorbeerhecke wurden bereits 3000 Kubikmeter Erde ausgehoben, um einer Tiefgarage Platz zu machen.

Im September 2021 sollen hier 18 Mietwohnungen bezugsfertig sein. „Wir müssen sehen, ob wir den Zeitplan einhalten können. Die Coronakrise könnte auch uns einen Strich durch die Rechnung machen“, sagt Bauherr Ibrahim Mislimi. Künftige Probleme in der Materiallieferung oder neue Vorschriften für den Mindestabstand für die Arbeiter in Zeiten der Pandemie könnten Gründe dafür sein. 6000 bis 7000 Kubikmeter Steine und 1500 bis 1800 Kubikmeter Beton werden auf der Baustelle benötigt.

Firma realisiert weitere Projekte in Reinbek und Börnsen

Der 48-jährige Ibrahim Mislimi ist Bauunternehmer und geschäftsführender Gesellschafter des Bauherren, der Bibo GmbH mit Sitz in Hamburg, der Betrieb ist in Barsbüttel ansässig. Das Unternehmen realisiert verschiedene Wohnungsbauprojekte in der Region, beispielsweise auch am Königsberger Ring in Wentorf, die Lohbrügger Gärten, in Reinbek oder Börnsen.

Für das aktuelle Wentorfer Projekt sind drei Geschosse geplant, die mit einem Aufzug zu erreichen sein sollen. Der Komplex bekommt zwei Eingänge, jeder wird zu jeweils neun Wohnungen führen, drei pro Stockwerk.

Die Erdbauarbeiten haben bereits begonnen, nun wird das Fundament vorbereitet. Geplant ist auch eine Tiefgarage mit 17 Stellplätzen sowie aus baulichen Gründen noch ein Extra-Parkplatz. Denn zu jeder der 18 Wohnungen gehört ein Stellplatz.

Vermietung beginnt Anfang kommenden Jahres

Mit der Vermietung der Wohnungen geht es Anfang nächsten Jahres los. Als Quadratmeterpreis der 65 bis 85 Quadratmeter großen barrierearmen Wohnungen sind 11,50 bis 12,50 Euro geplant. Es soll sechs Zwei-Zimmer- und zwölf Drei-Zimmer-Wohnungen geben. Jede wird über einen acht Quadratmeter großen Balkon oder eine ebenso große Terrasse verfügen. Einzig der Zugang zu den Freibereichen wird allerdings nicht barrierefrei sein. Im Sanitärbereich sind bodengleiche Duschen vorgesehen.

Die Böden in den Wohnräumen werden mit Designboden in Holzoptik ausgestattet. Alle Fenster werden dreifach mit geräuschmindernden Scheiben verglast, was bei der Lage an einer Hauptstraße ein Vorteil sein wird. Optisch wird das Gebäude mit einem Satteldach den umliegenden Häusern angepasst.

Errichtet wird das Gebäude nach den aktuellen Energiesparkriterien. Der KfW 55 Standard beschreibt ein Gebäude, das nur 55 Prozent der Energie benötigt, die ein vergleichbarer Neubau, der nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) den maximal zulässigen Wert erreicht. Dieser Standard soll bei dem Neubauprojekt unter anderem durch eine Fußbodenheizung gewährleistet werden.

Bibo-Bau investiert 3,5 bis vier Millionen Euro in das neue Mietshaus. Bauherr Ibrahim Mislimi hofft auf einen zügigen Fortgang des Bauvorhabens, und dass er den Fertigstellungstermin im September 2021 trotz der Coronakrise halten kann.

Weitere aktuelle Wohnungsbauprojekte gibt es zurzeit in Wentorf nicht. In der Vorplanungsphase sind gerade zwei Vorhaben: So soll an der Straße Wischhoff nachverdichtet werden. Die Veränderungssperre ist gerade wieder aufgehoben worden. Auch an der Danziger und der Stettiner Straße sollen Wohnungen errichtet werden.

Ein Wohnungsbauprojekt im Villenviertel südlich der Golfstraße hat die Politik ausgebremst. Dort wurde eine Veränderungssperre verhängt, um einen neuen Bebauungsplan aufzustellen. Die Politiker wollen nicht, dass Wentorf weiter wächst, sind eher für eine vorsichtige Nachverdichtung ihrer Gemeinde.