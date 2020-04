Geburt unter Corona-Bedingungen

Reinbek. Aufregend ist die Zeit vor der Geburt für eine werdende Mutter ohnehin schon. Jetzt, während der Coronakrise, verstärkt sich ihre Unsicherheit oft noch: Muss die junge Mutter die Geburt allein durchstehen? Darf sie hinterher Besuch empfangen? Können sie und ihr Kind sich möglicherweise noch mit dem Virus­ infizieren?

Daniela Schulze und ihre kleine Leonie Marie haben das alles glücklich hinter sich gelassen. Ihre zweite Tochter kam am 25. März als 197. Kind im Krankenhaus St. Adolf-Stift zur Welt. „Uns geht es gut“, erzählte die Dassendorferin gestern bei einem Anruf von zu Hause aus.

Betretungsverbot gilt nicht für werdende Väter

„In der Zeit, als die Geschäfte schließen mussten, habe ich zwar vorsichtshalber alle meine­ Kontakte reduziert“, sagt die 32-Jährige. „Mein Mann Jan ist in der Zeit für uns einkaufen gegangen. Aber ich war vor der Geburt nicht sonderlich nervös wegen der Ansteckung. Ich hätte mir das ja auch in der Krippe von Emilia Sophie holen können.“ Sie habe die gesamte Situation erst einmal auf sich zukommen lassen und erst zwei Tage vor der aus medizinischen Gründen geplanten Kaiserschnittgeburt im Krankenhaus angerufen und nachgefragt, ob ihr Mann sie begleiten dürfe.

„Ein Tag vor dem Termin war ein Vorgespräch geplant, zu dem ich nun allein gehen musste. Wichtiger war mir aber, dass Jan mich bei der Geburt begleiten durfte“, berichtet Daniela Schulze. Das dürfen werdende Väter auch weiterhin, wie das Gesundheitsministerium in Kiel gestern bestätigte. Das Betretungsverbot durch die Landesregierung gilt für sie nicht. Aber sie müssen strenge Auflagen erfüllen: So müssen sie einen Fragebogen ausfüllen, bevor sie ins Krankenhaus kommen, ein anderes Treppenhaus benutzen und sie dürfen den Kreißsaal nicht verlassen, etwa zum Rauchen.

Mundschutz während der gesamten Geburt

„Ich bin an dem Tag um 7 Uhr ins Krankenhaus gekommen und habe mich auf der Station vorbereitet. Dann wurde noch ein CTG gemacht, um die Herztöne des Kindes zu prüfen“, erzählt Daniela Schulze. Ihren Mann traf sie erst drei Stunden später im Kreißsaal und dann im OP: „Wir mussten beide Mundschutz tragen – ebenso wie die Ärzte und Hebammen“, erzählt die 32-Jährige. Zu ihrer Freude kannte sie diese schon von der ersten Geburt ihrer Großen. „Ich fühlte mich dort wirklich gut aufgehoben“, sagt Daniela Schulze. „Alle haben sich vorgestellt und mir in aller Ruhe erklärt, was sie machen.“ Hebamme Kailash Fiedler erinnert sich an das Ehepaar Schulze: „Beide waren sehr entspannt und verständnisvoll für die Situation. – Auch dafür, dass Jan Schulze den Kreißsaal nach zwei Stunden verlassen musste und seine Frau auf der Mutter-Kind-Station nicht mehr besuchen durfte.“

Nach dem Eingriff durfte sich Jan Schulze mit seiner neugeborenen Tochter im Kreißsaal ausruhen, seine Frau kam später hinzu. „Diese Zeit zum Kuscheln haben wir sehr genossen“, erzählt Daniela Schulze. Ihr Fazit: „Die Geburt von Leonie Marie hat sich vom ersten Mal eigentlich nur dadurch unterschieden, dass ich einen Mundschutz tragen musste.“

Besuchsverbot hat auch seine Vorteile

Zwei Stunden nach der Geburt ist Jan Schulze nach Hause zur einjährigen Emilia Sophie gefahren. „Die beiden habe ich natürlich schon vermisst, aber es ging ja nicht anders“, sagt die junge Mutter und stellt fest, dass das Besuchsverbot auch Vorteile hatte: „Ich konnte mich ganz auf die Kleine und das Stillen einlassen. Das hat mir gutgetan.“ Auch sonst habe sie sich auf der Mutter-Kind-Station sehr wohl und keineswegs einsam gefühlt. „Alle waren freundlich und zugewandt“, erzählt sie. „Ich hatte immer das Gefühl, dass sie mir gern helfen.“

Zwei Tage später fühlte sie sich soweit erholt, dass sie zu ihrem Mann und ihrer Großen nach Hause wollte. „Mein Mann hat den Maxi-Cosi unten am Empfang abgegeben. Der wurde nach oben gebracht, und zwei Schwestern haben mir meine Tochter dann nach unten getragen. Vor der Tür haben uns Jan und Emilia Sophie dann empfangen“, berichtet Daniela Schulze. „Ich bin dem gesamten Team der Geburtsstation unendlich dankbar.“

Die Großeltern müssen noch Abstand halten

Sie und ihre Familie haben sich entschieden, auch zu Hause auf die Einschränkungen Rücksicht zu nehmen. Die Großeltern haben ihre neue Enkelin bisher nur kurz von der Terrasse aus gesehen, Kontakte beschränken die Schulzes auf Videochat, WhatsApp oder Telefonate.

Bislang erblickten dieses Jahr im St. Adolf-Stift 215 Kinder das Licht der Welt. Das sind ebenso viele wie in dieser Zeit 2019. Seit dem 14. März, als der Besuchsstopp im Krankenhaus verhängt worden ist, wurden 166 Babys geboren.