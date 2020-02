Bilderbuch des Nordens

Schweden – für viele ein Traumziel in Nordeuropa. Die Kombination aus Stockholmer Schärenküste, Ostseestränden in Südschweden, malerischen Landschaften mit glasklaren Seen, unberührter Wildnis und rauschenden Flüssen machen die Faszination dieser Kreuzfahrt aus. Die Ocean Majesty heißt Sie in Kiel herzlich willkommen und nimmt Kurs auf Bornholm. Der Hafen in Rönne liegt am Fuße der Kirche St. Nicolai. Von hier können Sie die Altstadt mit ihren schönen Fachwerkhäusern und pittoresken Gassen zu Fuß erkunden. Die Fahrt führt weiter über den malerischen Schärengarten nach Karlskrona. Die Stadt verteilt sich auf rund 30 Inseln und das Stadtbild ist geprägt von barocken Straßen und Prachtgebäuden.

In Kalmar zeugt das Schloss von der bewegten Geschichte Schwedens und gilt als Wahrzeichen der Region. Erleben Sie am Abend an Deck der Majesty die Meerenge Kalmarsund, die den natürlichen Übergang vom Schärengarten Karlskronas zur Schärenwelt Östergötlands bildet. Eine Bilderbuchfahrt, die Sie nicht versäumen sollten. Über Gotland erreichen Sie Stockholm, das Sie mit königlichem Charme und schwimmenden Schlössern verzaubern wird. Von Norrköpping aus können Sie den Göta-Kanal und seine Schleusen besichtigen. Ein Wohlfühltag an Bord gibt Ihnen die Möglichkeit, alle Eindrücke Revue passieren zu lassen. Die Reise kostet inklusive Haustürtransfer und bz-Reisebegleitung (ab 20 Personen) ab 1729 Euro p.P. in der 2er-Kabine.

Nähere Informationen und Buchungen im FIRST Reisebüro bei Nicole Wenusch, bz-Leserreisen, Sachsentor 3, Bergedorf, Telefon 040 / 724 16 128.

