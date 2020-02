Segelkreuzfahrt im Mittelmeer

Kommen Sie mit an Bord des Großseglers SY Royal Clipper vom 26. Juni bis 3. Juli 2021 und lassen sich verwöhnen. Bevor wir ablegen, verbringen Sie vom 24. bis zum 26. Juni 2021 zwei Nächte in einem 4-Sterne-Hotel in Venedig und können diese bezaubernde Stadt erkunden. Die anschließende Kreuzfahrt führt von Venedig über Zadar, Hvar, Kotor, Dubrovnik, Korcula und schließlich Rovinj zurück in die Lagunenstadt Venedig.

Im Reisepreis inbegriffen ist der Flug ab Hamburg nach Venedig und zurück, alle Transfers, zwei Nächte im 4-Sterne-Hotel Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano o.ä. inkl. Frühstück, sieben Nächte an Bord von SY Royal Clipper in der gebuchten Kabinenkategorie mit Vollpension, Cocktailempfang am Einschiffungstag, Captains-Dinner, Wasser, Kaffee und Tee während der gesamten Kreuzfahrt, Wassersport (Wasserski, Kajak und Schnorcheln), Ausflug in Dubrovnik und bz-Leserreisen-Begleitung ab 15 Teilnehmern und Abholung von Zuhause im Zustellgebiet der bz.

Die Reise kostet von 3.279 Euro pro Person bei einer Zweierbelegung in der Kategorie 5 außen bis zu 5.119 Euro in der Eigner Suite. Auf Anfrage gibt es auch Einzelkabinen.

Nähere Informationen und Buchungen im Reisebüro Rauther bei Nicole Wenusch, bz-Leserreisen, Sachsentor 3, Bergedorf, Telefon 040 / 724 16 128.

Ihr direkter Kontakt zu uns

Weitere bz-Leserreisen finden Sie hier zum bequemen Durchblättern

Zurück zur Übersicht der Leserreisen