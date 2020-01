Wattenmeer und Hafengeburtstag

Mit uns in den Urlaub! mehr

Esbjerg ist stolz auf seine Strandpromenade mit der weißen Riesenskulptur „Der Mensch am Meer“. Ganz in der Nähe befindet sich Dänemarks älteste Stadt Ribe mit ihrem berühmtem Dom. Einmal tief durchatmen können Sie auf Sylt – Flair, Wind und Weite im nördlichsten Zipfel Deutschlands sorgen für Entspannung. Wir haben viel Zeit, die Insel in Ruhe zu entdecken, samt ihren fangfrischen Köstlichkeiten aus dem Meer.

Weiter geht es nach Helgoland. Die von Wind und Wasser geformte Insel ist ein einmaliges Naturdenkmal. Ein geführter Spaziergang auf dem roten Felsen macht Sie mit der interessanten Historie der Insel bekannt.

30 Kilometer Strand, Tausende von Schafen, sieben bezaubernde Dörfer und ein knallroter Leuchtturm erwarte Sie auf Texel, der größten holländischen Watteninsel. Zwei Tage verbringen Sie auf Borkum, der Sonneninsel Ostfrieslands im Nationalpark Wattenmeer, mit endlosen Stränden, Nostalgie-Eisenbahn und Walfang-Geschichten. Das große Finale wartet in Hamburg, wo die Astor Ihr Hotel ist beim größten Hafenfest der Welt und bester Logenplatz für das Geburtstags-Feuerwerk.

Die Kreuzfahrt kostet ab 1569 Euro pro Person in der Zwei-Bett-Innenkabine – inklusive Haustürabholung im Zustellgebiet der Bergedorfer Zeitung, Vollpension an Bord und bz-Reisebegleitung ab 25 Teilnehmern.

Nähere Informationen und Buchungen im Reisebüro Rauther bei Nicole Wenusch, bz-Leserreisen, Sachsentor 3, Bergedorf, Telefon 040 / 724 16 128.

