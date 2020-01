Am frühlingsfrischen IJsselmeer

Als nördlichster Mündungsarm des Rheins in die Nordsee stimmt Sie die IJssel auf eine idyllische Entdeckertour ein. Nachdem Sie in den Hansestädten Zutphen und Kampen an den pittoresken Häuserzeilen am Flussufer entlang spaziert sind, machen Sie sich übers IJsselmeer in Richtung Nordsee auf.

Auf Texel blicken Sie vom Strand übers tiefblaue Meer und halten nach süßen Seehunden Ausschau. In Harlingen düsen Sie mit dem Fahrrad am nostalgischen Zuider-hafen entlang. Zurück auf dem IJsselmeer, bummeln Sie durch das malerische Stavoren, bevor Sie das Zuiderseemuseum in Enkhuizen in die holländische Vergangenheit entführt. Eine Grachtenfahrt durch Amsterdam ist schließlich der passende Abschiedsgruß.

Die zwischen 2016 und 2018 komplett renovierte „Elegant Lady“ bietet auf 110 Metern Länge allen erdenklichen Komfort für ihre bis zu 126 Passagiere, unter anderem ein einladendes Sonnendeck mit großem Sonnensegel, ein elegantes Restaurant, eine großzügige Panorama-Bar, eine gemütliche Sky-Lounge und eine Bibliothek mit Kamin. Das Schiff verfügt ausschließlich über Außenkabinen.

Die Reise kostet inklusive Haustürtransfer im Zustellgebiet der Bergedorfer Zeitung, Vollpension an Bord und bz-Reisebegleitung (ab 25 Teilnehmern, voraussichtlich durch das Ehepaar Sacks) ab 1199 Euro pro Person in der Zweibettkabine.

Nähere Informationen und Buchungen im Reisebüro Rauther bei Nicole Wenusch, bz-Leserreisen, Sachsentor 3, Bergedorf, Telefon 040 / 724 16 128.

