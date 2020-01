Lieblingsplätze in Nordeuropa

Mit uns in den Urlaub! mehr

Die MSC Preziosa fährt als eines der beliebtesten MSC-Schiffe regelmäßig von der Hansestadt aus zu den Lieblingsplätzen in den nord-westeuropäischen Ländern. Erleben Sie spannende Städte, ohne ständig die Koffer packen zu müssen.

Nach einem Seetag erreichen Sie Le Havre in der Normandie. Der Stadtkern mit seiner charakteristischen farbigen Betonarchitektur ist eines von zwei Stadtensembles des 20. Jahrhunderts in der Liste des Unesco-Welterbes. Von hier aus werden auch Ausflüge nach Paris angeboten.

Der nächste Hafen ist Southampton in England. Die Stadt wurde bereits um das Jahr 70 n. Chr. unter dem Namen Clausentum von den Römern gegründet und hat viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Der Hafen ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der Stadt. Bekannt wurde er zum Beispiel als Starthafen der Titanic 1912. Southampton ist überdies ein idealer Ausgangspunkt für einen Ausflug nach London.

Das nächste Ziel ist Zeebrügge in Belgien, von wo Sie auch einen Ausflug nach Brüssel unternehmen können. Danach wird Rotterdam angesteuert. Hier bleiben Sie über Nacht, bevor es wieder zurück nach Hamburg geht. Auch an Bord gibt es viel zu erleben: einzigartige Shows, ein 4D-Kino, Wellness, eine der längsten Wasserrutschen auf See, Aqua-Park für Kinder, sieben Restaurants und 12 Bars – da sollte jeder auf seine Kosten kommen.

Die Reise kostet ab 739 Euro pro Person in der Zwei-Bett-Innenkabine.

Nähere Informationen und Buchungen im Reisebüro Rauther bei Nicole Wenusch, bz-Leserreisen, Sachsentor 3, Bergedorf, Telefon 040 / 724 16 128.

Ihr direkter Kontakt zu uns

Weitere bz-Leserreisen finden Sie hier zum bequemen Durchblättern

Zurück zur Übersicht der Leserreisen