Wien – Kunst und Genuss

Freuen Sie sich auf die wichtigsten Sehenswürdigkeiten dieses lebendigen Museums, und erleben Sie besondere Genussmomente: das Wiener Lebensgefühl beim Kaffeehausbesuch und die Klänge des Walzerkönigs Johann Strauss.

Das „Hotel de France“ (Landeskategorie 4 Sterne) liegt im Herzen Wiens, direkt an der eleganten Ringstraße im 1. Bezirk. Nur wenige Gehminuten entfernt liegen bekannte Sehenswürdigkeiten wie Burgtheater,Stephansdom, Staatsoper und beliebte Einkaufsstraßen.

Zum Programm gehören ein erster orientierender Spaziergang im 1. Bezirk in Begleitung Ihres Reiseleiters. Eine ausführliche Stadtrundfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, die Ihnen von der Wiener Ringstraße mit ihren prächtigen Bauten wie Staatsoper, Burgtheater, Rathaus und Parlament über die Donauinsel und UNO City bis zum Hundertwasserhaus und Schloss Belvedere alles zeigt, was Sie in Wien gesehen haben müssen. Während dieser Entdeckungstour besichtigen Sie auch die Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums. Und auch ein abendlicher Besuch des Wiener Prater darf natürlich nicht fehlen. Am 3. Tag führt ein Spaziergang zur Hofburg (die fast sechs Jahrhunderte Residenz der Habsburger war) und zum Wahrzeichen Wiens, dem Stephansdom.

Kulinarische Eindrücke sammeln Sie bei einem Wiener Kaffeehausbesuch, einem Bummel über den Wiener Naschmarkt und einem Heurigen-Abend. Außerdem besichtigen Sie Schloss Schönbrunn sowie Werke von Otto Wagner und Gustav Klimt. Die Reise kostet inkl. Flug, Hotel mit Frühstück und Haustürtransfer ab 1.299 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Nähere Informationen und Buchungen im Reisebüro Rauther bei Nicole Wenusch, bz-Leserreisen, Sachsentor 3, Bergedorf, Telefon 040 / 724 16 128.

