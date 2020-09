Heute 20.15 Uhr: Country und Folk live aus dem Lokschuppen

Aumühle. Handgemacht und akustisch wird es am Dienstagabend (22. September, 20.15 Uhr) bei unserer Aktion "Bühne frei - live dabei!". Das Duo Torsten Lange und Holger Berndt spielen einen eingängigen Mix aus Country, Folk und Bluesklassikern in besonderem Ambiente. Wir senden live aus dem historischen Lokschuppen des Eisenbahnmuseums in Aumühle.

Mit Akustikgitarre, Banjo, Bluesharp und verschiedenen Percussioninstrumenten fordert das Musikerduo das Publikum an den Computern und Smartphones auf, mitzuwippen und mitzuklatschen. Das Repertoire reicht von Johnny-Cash-Songs über Oldies, etwa von Mungo Jerry, bis hin zur Musik des amerikanischen Rootsmusikers Pokey LaFarge.

Heute 20.15 Uhr: Duo Lange & Berndt in Aumühle

Damit passt das Duo Lange & Berndt perfekt in die Kulisse des alten Lokschuppens. Den beiden Musikern aus Reinbek und Bargteheide, die vorher schon mit anderen Formationen musikalisch unterwegs waren, sieht man den Spaß an den Auftritten an. Eine ordentliche Portion Humor darf auf der Bühne nicht fehlen.

Torsten Lange hatte als Solo-Singer-Songwriter Ende März im Suhrhof-Pub unsere wöchentliche Corona-Konzertreihe eröffnet. "Zuerst war der Auftritt ohne Vor-Ort-Publikum nur vor den Kameras sehr ungewohnt", erinnert sich Lange: "Dann aber hat es richtig Spaß gemacht und ich habe hinterher unheimlich viele Reaktion von dem virtuellen Publikum bekommen." Nach mittlerweile 33 weiteren "Bühne frei - live dabei"-Konzerten darf er als Duo nun noch einmal: "Jetzt kenne ich ja den Ablauf und die Technik schon, jetzt werden wir noch eine Schippe drauflegen."

Los geht's wie immer - direkt nach der Tagesschau - um 20.15 Uhr. Unbedingt reinklicken!